Giovane di Ischitella arrestato per spaccio di droga

Di:

Foggia. Nella notte tra sabato e domenica scorsi i Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano hanno posto in essere un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nei luoghi della movida del centro storico di Peschici, che attira ogni sera migliaia di turisti.

Nel corso di uno di questi servizi i militari dell’Arma hanno notato un ragazzo appartarsi con un coetaneo in un vicolo, dove lo hanno poi visto cedere una dose di hashish in cambio di 10 euro. I Carabinieri, allora, dopo aver bloccato i due giovani, hanno subito recuperato nella tasca dei pantaloni dell’acquirente la sostanza stupefacente appena ceduta, mentre, addosso allo spacciatore hanno trovato e sequestrato ulteriori 10 grammi di hashish, 2 circa di marijuana, e 45 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Sono così scattate le manette ai polsi di A. T., classe 2000, già con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di residenza quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre l’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

L’operazione rientra in una più ampia pianificazione di specifici servizi da parte dell’Arma nelle località con maggiore affluenza di giovani turisti, finalizzati a rendere più sicure e salutari le vacanze sul Gargano.