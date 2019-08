Migliorarsi a piccoli passi a Biccari

BICCARI – Tutto pronto a Biccari per la quarta edizione di “Migliorarsi a piccoli passi”, la divertente e colorata manifestazione dedicata ai bambini che abbina l’apprendimento alla conoscenza del territorio in maniera originale. L’evento è fissato per domenica 18 agosto e sarà ospitato per tutta la giornata in diversi luoghi dell’affascinate borgo dei Monti dauni.

Previste anche quest’anno squadre di bimbi e bimbe dai 6 ai 10 anni che invaderanno di allegria piazze e vie abbinando il loro abbigliamento al contesto seguiti da team di professionisti dell’immagine: parrucchieri, fotografi, visagisti e parrucchieri.

Lo scopo è valorizzare una location reinterpretandola in prima persona, attraverso un trend, in modo da viverla appieno e darne un’immagine inedita. Anche il programma di quest’anno è ricchissimo di micro eventi, con un’attenzione particolare alle tematiche del bullismo e della sana alimentazione.

Il raduno è previsto alle 10.30 in Piazza Umberto I e alle 11 si comincerà con una lezione-gioco sui colori con l’aiuto del lookmaker Carlo Ventola, ideatore e organizzatore di Migliorarsi. Alle 11.15 partirà “Sbullonati”, attività psicoeducativa con il supporto di una fiaba il cui obiettivo è quello di informare, sensibilizzare e prevenire il bullismo e il cyber bullismo attraverso il riconoscimento delle proprie emozioni e la consapevolezza dei proprio vissuti esperienziali, a cura dell’art-counselor e pedagogista Angela Pia Fuscaldi e della psicologa psicoterapeuta Ester Di Gioia.

“Il nome ‘sbullonati’, participio passato di ‘sbullonare’, che vuol dire letteralmente ‘privare dei bulloni’, nasce da un gioco della fine degli anni Novanta: dei pupazzi a cui bastava premere un pulsante sul petto per finire in mille pezzi”, spiegano le due esperte. “Ecco, noi crediamo che questa possa essere una metafora capace di definire il bullismo. Il bullo è capace di pigiare quel bottoncino posto sul petto, proprio in corrispondenza del cuore, e mandare in frantumi la vittima, che per rialzarsi deve imparare a mettere insieme tutti i sui pezzi. Nel nostro caso, ‘sbullonati’ vuole avere un’accezione opposta e per questo la parola diventa (s)bullo-nati ovvero ‘nati per difenderci dal bullo’ – chiariscono Fuscaldi e Di Gioia – ossia devono imparare a riconoscere le azioni del bullo e ad utilizzare, per proteggersi con intelligenza, una vera e propria cintura di sicurezza, come consigliato nella pubblicità di quel giocattolo. Quindi puntiamo sulla prevenzione più che sulla cura generata dal contrasto”.

L’attività-gioco sarà proposta per la prima volta in assoluto proprio nell’ambito di Migliorarsi. “Siamo convinte – concludono – che fare alfabetizzazione emotiva possa essere un buon modo per promuovere una cultura basata sul rispetto di se stessi e degli altri e tutto ciò, non può che essere un modo per migliorare se stessi e le relazioni con gli altri”.

Seguirà alle 12 il “Semaforo alimentare”: ad ogni cibo bisognerà abbinare un colore (rosso, giallo o verde) a seconda della frequenza con cui può essere consumato dai bambini. Gioco appositamente studiato per Migliorarsi a Piccoli passi, sarà guidato dalla biologa nutrizionista Antonella Riccelli. L’argomento della sana alimentazione sarà ampliato dall’intervento dello chef Peppe Zullo con una panoramica dei prodotti ortofrutticoli offerti dal territorio.

Rimanendo in tema, è prevista una pausa pranzo per grandi e piccini, a prezzo convenzionato, presso i ristoranti “La Baita” e “Varese”, con i prodotti di Rosso Gargano, Pasta Felicia, Oleificio Di Battista e Pasta Granoro, che sono sponsor della manifestazione.

Poi, a partire dalle 15, Biccari si trasformerà in un grande set fotografico con protagonisti bambini e luoghi. Agli esperti il compito di riprodurre i vari stili e valorizzare la location.

Alle 19.30 è fissato il rientro in Piazza Umberto I dove sfileranno tutte le squadre. Il comico pugliese Antonio Montuori allieterà la serata con una divertente performance e consegnerà gli attestati di partecipazione.

Gli scatti realizzati dai fotografi parteciperanno a un concorso e faranno parte di un book. Sia il team vincitore che il bambino o la bambina (con il suo nucleo familiare) la cui foto risulterà la più votata avrà in premio un viaggio a Strasburgo o a Bruxelles con visita alle istituzioni europee messo a disposizione dall’europarlamentare foggiano Mario Furore. “Per questa grande opportunità – dichiarano gli organizzatori – dobbiamo ringraziare sia l’onorevole Furore che Raffaella Gambarelli del Movimento 5 stelle di Lucera che ha favorito i contatti”.

Ma non è tutto. L’intera squadra vincitrice parteciperà di diritto alla finale nazionale di “Miss e Mister Baby & Junior Vintage”, concorso dedicato alla moda degli anni ’60, ’70 e ’80, organizzato da Virginia Barrett, che si terrà a Roma nel mese di novembre.

Una giuria tecnica e una popolare sulla pagina “Migliorarsi” di Facebook decreteranno i vincitori della quarta edizione.

Migliorarsi a piccoli passi è realizzato in collaborazione con Marina Corvino di Federmoda Confcommercio Foggia, il Comune di Biccari e la Pro Loco.