Regione Puglia, concessi 6,2 mln di euro alla NIR srl di Bari

Via libera della Giunta regionale al progetto definitivo consegnato da NIR srl,sede legale in Bari. Il sovvenzionamento in capo alla Regione è di euro 6.233.376,72 stante l’investimento complessivo pari a 11.197.670,88 euro,con aumento occupazionale non inferiore a 33 unità.

La società NIR opera nel settore dell’informatica. Il programma industriale ha come obiettivo “sviluppo,produzione e applicazione di prodotti elettrici e elettronici ad alto valore tecnologico al fine di rilevare gli eventi che si verificano nell’ambiente”.

Inoltre realizzare il cavo piatto,componenti per la domotica e acquistare un “data center che permetterà di offrire servizi innovativi di cloud e grandi trasferimenti di dati”.

Intrapresa da mettere in atto dove? Nella città di Bari via Nicola Ruffo PIP Santa Caterina,dentro un immobile situato nei pressi dei Comuni di Modugno e Bitritto.Uno stabilimento totalmente superficiale basato su doppio impianto ibrido ad/da mediante controllori intelligenti e avanzati,sensori in grado di capire il comportamento della zona in cui vengono installati.

In merito alle consulenze nell’ambito della ricerca industriale,NIR srl ha fornito a Puglia Sviluppo spa(società 100% della Regione che valuta le richieste di contributo economico agevolato)il preventivo rilasciato dal Dipartimento Ingegneria Elettronica e Informazione del Politecnico di Bari: 780.000,00 euro per lo studio,ricerca e realizzazione di sistemi di distribuzione e gestione dell’energia elettrica nelle utenze del settore terziario utilizzando il modello delle microreti in corrente continua e corrente alternata.

A giudizio dei manager di Puglia Sviluppo “il livello di innovazione proposto dalla società è alto. Il progetto è allo stato dell’arte nel settore di interesse a livello internazionale. Alcune tecnologie sviluppate potranno avere una forte ricaduta nel settore applicativo”.

NIR srl prevede di eseguire, a regime nel 2023,un fatturato di 49.705.200,00 euro mentre l’utile di esercizio nella misura di 20.305.597,00 derivanti dalla produzione dei seguenti beni: sensore attività,moduli intelligenti,sistema monitoraggio e gestione energia,room controller,connettore nastro stampo multipli 6,servizio NIR Universe.

Attività e prototipi da vendere tramite parter commerciali e supportati dal sistema di marketing digitale O2O(online to offline).

La clientela potrà usufruire di servizi come efficienza-sicurezza energetica collegandosi a NIR Universe attraverso prodotti hardware della medesima NIR srl.

Il rappresentante legale di NIR,newco inattiva costituita nel 2017, è Diego De Fecondo,capitale sociale euro 10 mila versato per 2.500,00 euro e detenuto da Robotina D.O.O. 51% e Diego De Fecondo 49%.Robotina ha sede in Zonina(Slovenia),legali rappresentanti signora Patricija Cusan e signor David Peleia.

L’ultimo bilancio,anno 2016, approvato da Robotina D.O.O. mostra un fatturato di 6.913.624,00,totale a bilancio 9.620.894,00 euro.Le imprese ad essa associate o collegate sono Inea Rbt,Cybrotech Itd,Cybrotech Oprema.

Diego De Fecondo è presente all’interno di De Fecondo srl con una quota del 78% e Next srl con il 74%.