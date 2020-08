“Carenza di personale”: sospensione attività del Servizio Trasfusionale di Manfredonia

Manfredonia, 12 agosto 2020. Verso la sospensione della continuità assistenziale del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Manfredonia. Lo rende noto il medico responsabile del reparto, dr. Gaetano Granatiero. “Questo Servizio ha chiesto, richiesto, sollecitato l’integrazione delle unità di TSLB già dal febbraio scorso. A tutt’oggi senza alcun risultato.

Pertanto comunica che, per carenza di tecnici sanitari di laboratorio biomedico, dal 22/08/2020 non potrà garantire i turni di Pronta Disponibilità festiva, pomeridiana e notturna ed effettuerà solo servizio antimeridiano 7.30 – 14“. Così il dr. Granatiero in unan nota inviata alla Direzione Generale ASL FG, Direzione Sanitaria ASL FG, e Direzione Medica P.O. Manfredonia.