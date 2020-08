Concorso Arpal, Zullo “Farsa o esame elettorale?”

Bari, 12 agosto 2020. “Abbiamo letto i dettagli del concorso Arpal a tempo indeterminato e ci domandiamo: è un concorso elettorale o un concorso farsa? Andiamo per gradi”. E’ quanto riportato in una nota dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.

“Innanzitutto, le prove scritte. Per queste, l’art 13 recita: “Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte un punteggio di almeno 21/30”. Andiamo avanti, a quanto previsto per la formazione della graduatoria nell’art 17: “La graduatoria finale di merito è unica ed è formata secondo l’ordine derivante dal punteggio riportato al colloquio da ciascuno dei candidati, nonché del punteggio conseguito a seguito di valutazione dei titoli di studio e di servizio”. Ergo, le prove scritte servono solo a dare la possibilità di essere ammessi al colloquio e che, quindi, il punteggio ottenuto non va a far parte della compilazione della graduatoria finale che sarà formata solo in base al punteggio dell’orale sommato a quello dei titoli. Qui i dubbi si moltiplicano, perché nulla si dice su come verranno calcolati i punteggi relativi a titoli di studio e di servizio e che peso avranno al momento della compilazione della graduatoria. Allora, il punto è questo: se il punteggio della prova scritta serve solo per l’accesso alla prova orale e non incide sulla posizione nella graduatoria finale e se la valutazione dei titoli non è fondata su criteri oggettivi e predeterminati, ci troviamo di fronte a un bando dal sapore clientelare per sistemare amici e supporter del duo Emiliano-Cassano. Si tratta di una cocente illusione per tutti quei giovani che ambiscono ad un posto di lavoro solo per il loro merito e che non possono vantare amicizie vicine al presidente. E i giovani pugliesi hanno bisogno di lavoro e di verità, di giustizia e meritocrazia. Altrimenti si tratta di una beffa ai danni delle legittime ambizioni dei giovani meritevoli e qualificati”.