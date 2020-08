Di Donna esclusa dalla lista di Fi alle regionali, i malumori di Franco Landella

E’ stato un giallo, in questi mesi, la candidatura di Michaela Di Donna. La dirigente di Fi, in un video di oggi, ha spiegato che il partito di Berlusconi in Puglia “non ha intenzione di candidarla”. La lista, dieci giorni fa – quando una serie di consiglieri comunali Foggia ha firmato un documento a suo sostegno – era chiusa. La nota era indirizzata ai vertici regionali del partito Dario Damiani e Mauro D’Attis e al coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro. Insomma è sembrato quello il momento del fischio finale.

Di Donna ha fatto appello a Raffaele Fitto perché risolva la questione: passeranno altri giorni (resta poco più di una settimana per la consegna degli elenchi definitivi con i nomi) prima di sapere se le indiscrezioni e le voci sul web che danno un sindaco Landella in procinto di mollare tutto per un clamoroso ribaltone al Comune, essendosi accordato (l’intesa secondo alcune fonti sarebbe già in essere) con Emiliano, sono vere? Possibile che dopo tanti tavoli si sia tornati, come in uno spericolato risiko, al punto di partenza?

“Il sindaco sta cercando gli ultimi accordi con alcuni dei suoi fedelissimi consiglieri a Palazzo di città per attuare il passo definitivo”, rivelano voci non confermate su incontri organizzati a tema. Non sappiamo quanto siano vere queste ipotesi, il caos è imperante, d’altra parte non è scontato che alla scelta di Michaela Di Donna per il centrosinistra debba corrispondere un rovesciamento dell’amministrazione in carica a guida Franco Landella. Sicuramente la maggioranza non dorme sonni tranquilli, in aula si tornerà, e non è stata una passegiata nemmeno quella degli ultimni consigli comunali.

Certo la temperie politica è particolare, i consiglieri comunali hanno un ruolo fondamentale nell’apporto di candidati e di voti. Non solo, ma anche per le decisioni sull’appoggio a questa o a quella compagine politica, che la fibrillazione permanente tiene sospese. Vediamo. Potrebbero diventare “battitori liberi” alcuni consiglieri ex di Fi che alle ultime comunali del 2019 si sono candidati in civiche di centrosinistra, come Pasquale Cataneo (era con Schittulli 5 anni fa, oggi coordina a livello provinciale il M24A) e Nicola Russo, primo dei non eletti nella ‘Citta dei diritti’ alle medesime amministrative.

Cataneo dice: “Non vedo candidati che si espongono con i programmi, scelsi Schittulli perché voleva potenziare i servizi in Capitanata”. Russo: “Vedremo come procederanno le intese fra candidati alle comunali e alle regionali”, che vuol dire creare un gruppo elettorale guardando a chi scatta in via Gentile. Non sono consiglieiri in carica ma fra quelli che hanno mietuto un buon successo alle ultime amministrative. Giuseppe Pertosa, provenienza Fi, ex candidato sindaco, starà con Fitto o con Emiliano? Un centrista consigliere comunale come Capotosto dell’Udc cosa farebbe se Landella procedesse con lo strappo?

Dall’altra parte abbiamo i grandi ritorni nel centrodestra, intorno al nome di Fitto, di un rilevante gruppo di civici, nel centrosinistra alle comunali: “E’ stata una breve parentesi, la nostra storia è finita lì, noi abbiamo lo scudocrociato nel cuore” dice Mimmo Verile, l’ultimo sindaco Dc nel 1990 di Foggia e consigliere comunale fino al 2019. Con lui, coordinatore provinciale, tutto il gruppo che fa riferimento all’ex senatore Lucio Tarquinio, quelli di Azzurro Popolare come Paolo Mongiello e Lucia Lambresa, ex An. Leo Di Gioia è già tornato nel centrodestra, candidato in base a un accordo nazionale tra Fi e Noi con L’Italia di Maurizio Lupi.

Nino De Rogatis, ex consigliere comunale di An, esule alle comunali come altri, spesso per incomprensioni con Landella, è in piena campagna elettorale non solo per Fitto ma anche per Cristiano Romani, candidato della Lega di Manfredonia. Saverio Cassitti è di recente approdato in Italia Viva, è stato uno dei più dialoganti con la maggioranza di Landella quando era nei banchi dell’opposizione, delegato alle politiche abitative. Come Sergio Clemente, oggi candidato nei Popolari di Cassano, e chissà se potrà essere questa la scelta di Di Donna alle regionali, questi dubbi certo il video non li ha dissolti. Su un terreno politico molto movimentato a ridosso di una competizione elettorale, le decisioni di Landella potrebbero essere fatali, lui lo sa, ne sono consapevoli alleati e avversari politici. C’è poco da crogiolarsi.