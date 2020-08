Di Donna: “Voglia di scendere in campo ma Fi decide di non candidarmi”

Parola di donna Pubblicato da Michaela Di Donna su Mercoledì 12 agosto 2020

“Non vedrete i miei manifesti elettorali in giro, mi giungono notizie che Fi non ha trovato il coraggio di candidarmi, proprio quel partito che sin da subito ha deciso di impedire ogni mia forma di dialogo con gli altri partiti dicendo che io ero la candidata naturale per correre per queste regionali”. In un video da Vieste, Michaela Di Donna, dirigente di Fi, spiega i motivi per cui il partito avrebbe deciso di non candidarla. Questo, dopo il suo impegno decennale e gli ottimi risultati raggiunti negli anni passati.

“Oggi scopro dopo lunga attesa che ha deciso di non candidarmi perché le sue liste son piene di maschietti che hanno una storia politica completamente diversa dalla mia e, se dovessero decidere di candidare la Di Donna, scappano via terrorizzati verso altri lidi, questo racconta Fi per dire che non mi candida. Ecco la mia storia e vi chiedo di fare il confronto con i papabili candidati”.

Michaela Di Donna racconta la sua storia di militante da 20 anni in Fi, del successo alle regionali del 2015, la donna del centrodestra più suffragata di tutta la Puglia, i notevoli risultati del 2018 nel collegio uninominale Foggia-Gargano. Cita alcune recenti dichiarazioni di Raffale Fitto sulla Gazzetta del Mezzogiorno: “Le nostre liste avranno uomini e donne all’altezza e non per riempire le liste”. A Fitto Di Donna dice: “Oggi puoi trasformare le parole in fatti, non credo che tu non abbia strumenti per risolvere questa questione, il mio messaggio è chiaro: voglia di scendere in campo con entusiasmo per dimostrare con la mia squadra il radicamento su questo territorio. Se sono qui oggi è perché non sono una donna da stanze segrete, accordi clandestini, sono una donna che vuole scendere in campo in un contenitore politico valido, dimostrare con grande dignità quanto sia bello fare questa politica nei modi e nei termini che mi ha insegnato il mio caro papà”.