Foggia, agenti sequestrano coltelli a un rumeno

Foggia, 12 agosto 2020. Nella giornata dell’11 agosto, intorno alle ore 9:00 giungeva segnalazione alla sala operativa che in zona Via San Severo si aggirava un’autovettura Golf Volkswagen sospetta, con 4 persone a bordo avente targa bulgara. Immediatamente, le pattuglie del Reparto Volanti si dirigevano nel quartiere segnalato e dopo varie ricerche intercettavano l’auto corrispondente alla descrizione. Gli agenti procedevano ad un controllo dell’autoveicolo e degli occupanti. A bordo del mezzo vi era il conducente un cittadino Rumeno, con precedenti di polizia, mentre gli altri occupanti erano due giovani rumeni.

In seguito alla perquisizione effettuata sul veicolo gli Agenti rinvenivano due coltelli a serramanico ed un cacciavite con punta a stella, abilmente occultati all’interno dell’auto. Del predetto materiale rivendicava la proprietà uno dei due passeggeri, pertanto il giovane rumeno di anni 28, veniva denunciato in stato di libertà per possesso illegale di armi o oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale rinvenuto veniva sequestrato.2.08.2020