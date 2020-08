Foggia. Tentato omicidio in via Sbano, inammissibile ricorso di Leonardo Ciavarella

Roma, 12 agosto 2020. “Contrariamente la Corte d’appello ha sviluppato una motivazione generale sulla determinazione del trattamento sanzionatorio richiamando, appunto, i precedenti non significativi e l’atteggiamento dell’imputato che aveva ammesso i fatti, così tenendo un comportamento processuale incidente sull’intero trattamento afferente alla determinazione sia della pena base per il delitto più grave, sia per i reati satellite“. Con recente sentenza (data udienza: 18 giugno 2020), la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di Leonardo Ciavarella, Foggia 27.02.1995, contro la sentenza del 17/09/2019 della Corte Appello di Bari.

I FATTI. “Con sentenza in data 17/9/2019 la Corte d’appello di Bari in riforma della

decisione emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia il

29/10/2018, riconosciute le circostanze attenuanti generiche a Ciavarella Leonardo,

rideterminava la pena inizialmente inflittagli in anni due mesi due e giorni

venti di reclusione, oltre 5000 euro di multa, revocando la sanzione accessoria

dell’interdizione dai pubblici uffici e confermando, nel resto, l’impugnata sentenza,

emessa all’esito del celebrato giudizio abbreviato”.

“L’imputato, in primo grado, era stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni

personali in danno di C.F., prodotte con l’esplosione di vari colpi

d’arma da fuoco e della relativa detenzione e porto dell’arma, risultata clandestina.

Esclusa la recidiva contestata, gli era stata inflitta, previo riconoscimento del

vincolo della continuazione, la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro

8.000 di multa, con interdizione quinquennale dai pubblici uffici”.

“In appello, non era stata contestata dall’impugnante la responsabilità penale

per i fatti e, valorizzato il comportamento processuale di ammissione della relativa

colpevolezza, oltre che l’irrilevanza dei precedenti, il Giudice di secondo grado

aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con rideterminazione in

melius della pena. In particolare quella base era stata fissata nella misura ritenuta

maggiormente adeguata di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 9.000 di multa,

ridotta ad anni due mesi quattro di reclusione ed euro 6000 di multa, per effetto

delle anzidette circostanze attenuanti generiche, aumentata di mesi sei di

reclusione ed euro 750 dl multa per ciascuno dei due reati in continuazione, per una

sanzione di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 7.500 di multa. Indi era

stata operata la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, con revoca

della sanzione accessoria inizialmente inflitta“.

Ciavarella Leonardo era ricorso in cassazione con il ministero del suo

difensore di fiducia e con unico motivo deduce: “lamenta il vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La Corte d’appello nel motivare il trattamento sanzionatorio, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche aveva operato un eccessivo aumento di pena per la continuazione per ciascuna delle violazioni satellite, senza sviluppare una motivazione adeguata“.