“Mancanza di acqua a Mattinata”, lettera cittadino “Non è possibile”

Manfredonia, 12 agosto 2020. ”Egregio Direttore di StatoQuotidiano.it, sono un manfredoniano residente in Friuli. L’estate vengo con mia moglie a Mattinata per trascorrere un periodo di vacanza. A me piace molto il mare e ora che siamo pensionati trascorriamo un paio di mesi a Mattinata, dove abbiamo una casa ereditata da mia moglie, di origine mattinatese.

Mattinata é uno di quei Comuni il cui Consiglio comunale è stato sciolto dopo i relativi provvedimenti. Devo confessare che in me la severa decisione ministeriale ha suscitato un certo stupore.

Fatto sta che a dirigere le sorti di questo piccolo Comune sono stati nominati ben tre commissari prefettizi che, a mio avviso, stanno governando molto male. Questa mattina il risveglio non è stato piacevole: abbiamo avuto l’infelice sorpresa della mancanza di acqua.

I rubinetti sono rimasti inerti per diverso tempo con grave disagio. Ovviamente la mia lamentela si giustifica per mancanza di qualsiasi preavviso. Cosa che non accadeva con le vecchie amministrazioni, quelle sospettate di essere condizionate dalle infiltrazioni. Quelle amministrazioni provvedevano a informare i cittadini con congruo preavviso circa eventuali disservizi causati da eventi tecnici. Meno male che tra poco ci sarà un’amministrazione democraticamente eletta dal popolo sovrano!“. (Lettera via e-mail, Manfredonia 12 agosto 2020).