Manfredonia. “L’uomo col cilindro”: nuovo film di Stefano Simone

Manfredonia, 12 agosto 2020. “L’UOMO COL CILINDRO” è il titolo del film che si appresta a girare a Manfredonia, ultimo in ordine di serie di una lunga lista, Stefano Simone, giovane regista, sceneggiatore trentaquattrenne di Manfredonia, considerato tra i maggiori e talentuosi autori del particolare ma molto diffuso settore di film “horror-thriller”. Intorno al film, prodotto dal padovano Massimo Bezzati, c’è già una grande attesa. “Le riprese – annuncia Simone – inizieranno il 20 agosto. La sceneggiatura è ormai definita. Consta di 44 pagine e 49 scene piene di mistero. Interpreti sono le manfredoniane Rosa Fariello e Natalie La Torre e il veneto Diego Carli. La sceneggiatura sarà in ogni caso – spiega il regista – un riferimento di base sul quale agirà l’improvvisazione del momento. All’ispirazione – afferma – è concesso di fare ciò che vuole e non deve rendere conto a niente e nessuno. Quando il fascino dei luoghi scelti – annota – ti entra nelle vene come in questo caso, il film si crea da sé”.

LA LOCATION che tanto ha impressionato Stefano Simone e che avrà un ruolo importante nella vicenda, è Villa Rosa. Un imponente caseggiato del primo Novecento, ormai in abbandono vandalizzato di tutto, appollaiato solitario a pochi chilometri dall’abitato, sulle falde del Gargano che salgono verso la frazione Montagna. In effetti una presenza che evoca sinistre situazioni. “Cercherò di valorizzare – si propone Simone – quella villa abbandonata nel suo splendore originario senza rinunciare ad enfatizzare al massimo il mistero e l’inquietudine che esprime e che si scioglieranno nelle scene finali non a caso girate nella suggestiva location del convento di San Matteo nei pressi di San Marco in Lamis”.

LE COMPLESSE tematiche del mistero sono i motivi ispiratori della folta filmografia di Stefano Simone. Quest’ultimo lavoro si ricollega a “Cappuccetto rosso” (2009), “Una vita nel mistero” (2010), “Gli scacchi della vita” (2014), “Una rosa blu” (2018), “Cattive storie di provincia” (2019), “Passaggio segreto” (2020). Nell’elenco c’è anche “Il mio amico Beppe Zullo” (2016) un omaggio al grande chef di Capitanata.

SONO FILM che hanno riscosso significativi consensi di critica e di cassetta. Molti sono approdati negli Usa e nel Regno Unito distribuiti dalla piattaforma “Prime Video” di Amazon; in Italia sono disponibili in streaming e DVD. Un interesse del mondo della filmografia short e lungometraggio, che premia l’ingegno e la passione di Stefano Simone forte della solida preparazione culturale (ha frequentato il liceo “Roncalli”) e professionale (ha studiato cinema all’istituto “Fellini” di Torino).

IN QUESTI ultimi tempi grande successo sta ottenendo il suo lungometraggio “Unfacebook”: un thriller di grande attualità che indaga sul complesso e intricato fenomeno delle deviazioni informatiche dei giovani d’oggi.

Michele Apollonio