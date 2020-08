Vivibilità, provincia di Foggia: tra gli ultimi in Italia ed ultima in Puglia

Foggia, 12.08.2020. Qualche giorno fa è emerso ciò che il sistema produttivo ed i cittadini foggiani, purtroppo, conoscono molto bene perché lo vivono quotidianamente. La provincia di Foggia è messa malissimo per vivibilità secondo la classifica di Amazing Puglia. Foggia è l’ultima città capoluogo pugliese, al 36° posto, mentre gli ultimi posti in assoluto riguardano Cerignola, San Severo, Peschici, Lucera e Vieste. Profondamente diversa è la situazione di Bari, che è posizionata, al primo posto assoluto seguita da Monopoli e Lecce. In pratica una conferma della penultima posizione di Foggia, insieme a Crotone, nella ben più nota classifica finale dell’indagine annuale Qualità della vita 2019 del Sole24Ore.

“Riteniamo di condividere, pur con alcuni distinguo, la visione analitica dello studio, con la finalità di veder migliorare la convergente pessima situazione, delineata dai numerosi indicatori delle due indagini per il territorio foggiano, stimolando i rappresentanti istituzionali a cambiare indiscutibilmente passo – sottolinea Pasquale Cataneo, segretario del Circolo Movimento 24 Agosto Equità Territoriale Tavoliere-Monti Dauni di Foggia – non sarà facile però, infatti, pur avendo con spirito collaborativo più volte sollecitato incontri, ad esempio, con i rappresentanti di Provincia e Comune di Foggia per sottoporgli questioni e proposte di soluzione, non abbiamo ricevuto alcun riscontro. Lo rifaremo estendendo l’invito ad incontraci anche alle altre città citate nella graduatoria. Nel frattempo emerge però, con esaltata chiarezza, per chi non ci ha ascoltato finora, un livello di corresponsabilità per tale dolorosa situazione, certamente dovuta anche all’azione non puntuale e, a volte, anche all’inattività di altri livelli istituzionali. Tutto ciò, come riscontrato nelle due indagini, ha inciso ed incide negativamente nella vita quotidiana di imprese e cittadini foggiani.”

Chi ha redatto l’indagine pugliese, ampliata a 70 comuni e negli indicatori valutati, ha deciso di dare all’argomento l’importanza che merita, anche perché il lockdown che abbiamo vissuto e che speriamo di aver superato, ha indicato chiaramente che anche le nostre città pugliesi, dalle più grandi alle più piccole, dovranno fare i conti con i cambiamenti imposti dalle pandemie.

“Prendendo spunto da questa ulteriore riprova, con l’approfondimento dei 15 indicatori dell’indagine, reiteriamo la nostra disponibilità come M24A-ET agli incontri più volte richiesti ai rappresentanti istituzionali pro-tempore di Provincia e Comune di Foggia – afferma Raffaele Cariglia referente provinciale M24A-ET di Capitanata – in quanto è indispensabile cambiare l’andatura amministrativa sostenuta finora e la visione strategica per affrontare, meglio di quanto finora fatto, il futuro, non tralasciando, anzi valorizzando, le esperienze passate e valorizzando le risorse umane endogene unitamente all’utilizzo di quelle materiali ed immateriali esogene. Risulta essere contraddittorio – conclude l’esperto di programmazione negoziata foggiano – non discutere dei temi da noi proposti, come ad esempio, quello dell’utilizzo delle risorse, rinvenienti dal ciclo di programmazione 2014-2020 per circa 500 milioni di euro, con progetti non ancora avviati a Foggia ed in provincia e poi ritrovarsi delusi ed amareggiati nelle ultime posizioni nelle due graduatorie. Tutto ciò in una terra, la Capitanata, che ha tra i più alti indici di disoccupazione giovanile e non, carenze e pessima manutenzione dell’esistente patrimonio infrastrutturale. Anche per questo ribadiamo: DIAMOCI DA FARE, INSIEME!”.