Aziende: aumentano gli investimenti green per favorire la sostenibilità ambientale

Secondo alcuni esperti del settore, il 2021 verrà ricordato come l’anno che ha segnato una svolta negli investimenti green aziendali. Sotto questo profilo rientrano tutte le pratiche aziendali che mirano a produrre degli utili ma in maniera eco-friendly e totalmente sostenibile. Si tratta sicuramente del frutto della ragionevole consapevolezza che il pianeta può essere salvaguardato soltanto se vengono adottate delle pratiche green, in tutti i settori, e che queste possono anche rappresentare importanti modelli di business.

Gli investimenti green hanno quindi il merito di unire la salvaguardia dell’ecosistema ai business plan aziendali, in modo fortemente virtuoso e professionale. Molto spesso queste decisioni riescono anche a garantire un ottimo ritorno d’immagine sotto il profilo del marketing. Questo è vero nei confronti degli investitori, che possono essere più propensi a partecipare alle strategie finanziarie, vedendo la natura green e in grado di puntare al futuro di un’impresa.

Al tempo stesso però rappresenta anche un'ottima strategia di marketing per trasmettere un'immagine altamente positiva ai propri clienti.

Investimenti green e produttività aziendale

Sono molte le pratiche che possono influire direttamente sulla produttività aziendale. In questo ambito rientrano anche gli investimenti green che possono rendere una realtà lavorativa più produttiva, influendo anche sulla sostenibilità ambientale. In poche parole questi investimenti permettono di unire l'utile con il produttivo.

I cosiddetti investimenti green non interessano soltanto pratiche cosiddette “eco-friendly” ma anche caratteristiche riguardanti i rapporti umani e professionali con i lavoratori. Al momento le pratiche maggiormente diffuse in termini di investimenti aziendali green, in grado di favorire la sostenibilità ambientale, sono ad esempio quelli cha hanno come scopo:

Ridurre le emissioni inquinamento.

Limitare il surriscaldamento del pianeta.

Evitare lo spreco di materie prime .

. Ridurre la produzione dei rifiuti.

Favorire un’economia eco-solidale.

Difendere la flora e la fauna .

. Tutelare le piccole comunità.

Aspetti di questo genere, che in passato venivano viste come strettamente legate al mondo del volontariato, oggi offrono la possibilità di garantire anche un ritorno all’azienda in termini di immagine, produttività e utili. Questo è dovuto al fatto che il numero di consumatori che preferisce acquistare beni realizzati nel rispetto della salvaguardia ambientale è in netto aumento. Al tempo stesso realizzare dei report che mostrano come un’impresa sta cercando di centrare questi ambiziosi obiettivi permette di migliorare e curare la propria immagine a livello di marketing.

Caratteristiche degli investimenti green

Le aziende che scelgono di investire in settori, metodi di produzione, obbligazioni e organizzazione del lavoro in modalità green lo fanno per differenti motivazioni. Da una parte vi è sicuramente il piano etico, ovvero una spinta che nasce dalla consapevolezza che il pianeta non può più tollerare una produzione invadente e dannosa come quella che ha contraddistinto gli ultimi decenni. Dall’altro lato, questa diffusa consapevolezza porta anche a ragioni di tipo economico, ovvero alla possibilità di rendere un’impresa interessante e appetibile sul mercato odierno.

Per questo motivo negli ultimi anni è stato creato un nuovo indice, denominato ESG, ovvero indicante l’acronimo Environmetal Social Governance, che contraddistingue proprio la capacità di un’impresa di orientarsi verso scelte virtuose anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale. Sicuramente è degno di nota il fatto che la sostenibilità ambientale si sta legando sempre di più alla produttività, nel tentativo di rendere maggiormente eco-friedly anche il mondo del lavoro.

In conclusione è evidente che la sostenibilità di un’impresa, grazie a scelte green, può trasformare gli elementi di criticità odierna in vantaggiosi modelli di business sostenibile. Questo non deve necessariamente far pensare a pratiche impegnative e difficilmente realizzabili. Infatti, in alcuni casi, scelte di questo genere e di carattere green possono passare anche per investimenti semplici e mirati a risparmiare energia e materie prime.