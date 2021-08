Bonito: “Unità a sinistra sotto il mio vessillo”. Sgarro: “Mossa tardiva sia padre nobile“.

Francesco Bonito fa appello in un video all’unità del centrosinistra contemporaneamente alla dichiarazione delle segreterie del centrodestra che hanno ratificato il loro supporto a Giannatempo.

Il magistrato, con toni concilianti, si rivolge a Tommaso Sgarro sulla base di due punti. Il primo é una questione legalitaria, cioè un contrasto alla mafia “che si fa con il concorso di tutti, dei cittadini e delle municipalità”, il secondo è una questione politica: “Dopo 30 anni circa di governo di centrodestra, a parte la parentesi di 3 anni con Matteo Valentino, dobbiamo riprenderci la città, per quanto riguarda Franco Metta tutti abbiamo il dovere di batterlo”.

Ha messo a confronto le coalizioni che sostengono la sua candidatura con quelle di Sgarro evidenziando come la prima risulti “più robusta e politicamente importante”. Quindi la richiesta è “unire la coalizione sotto il vessillo di Francesco Bonito senza mettere i legittimi interessi personali e politici davanti a quelli della città”.

Sgarro ha risposto definendo la mossa di Bonito “tardiva e per ottenere un personale vantaggio, senza prospettiva politica e tarata sulla sua persona”. Riguardo poi alla consistenza delle rispettive coalizioni, questa la verificheranno gli elettori.

“Lei non propone unità ma sottomissione, o peggio, spartizione. Noi non siamo alla ricerca di poltrone ma ci interessa la città. In un momento di crisi come questo va rinnovata la classe dirigente della città, noi proviamo a farlo. Non ne facciamo una questione anagrafica ma di volti, di idee, di storia, mai come questa volta la scelta sarà fra passare futuro. Io avrei sperato che lei diventasse diventare il padre nobile di una pagina di cambiamento vero, i padri nobili aiutano i processi di rinascita, non se ne mettono alla testa”. Sgarro ha poi ricordato le ombre della criminalità su Cerignola e i 4 anni vissuti in solitaria e senza paura in consiglio comunale.

“Le nostre porte saranno sempre aperte – ha concluso- ma su questa speranza di cambiamento giocheremo il nostro futuro e la campagna elettorale”