Green pass, arrivano le multe: boom controlli a Ferragosto

Foggia, 12/08/2021 – (ilmessaggero) Sarà un Ferragosto sotto il segno del Green Pass . Agenti delle forze dell’ordine pronti agli accertamenti in ristoranti, bar o locali nelle zone della movida e nelle città delle vacanze. Dopo le indicazioni del Viminale, che ha esortato alla massima attenzione sulle verifiche per il Qr code, le città organizzano il piano dei controlli annunciando i vari Comitati provinciali per la sicurezza.

Pass, multe sino a mille euro

Chi viene trovato senza Green pass dove è già obbligatorio, come ristoranti al chiuso, palestre e piscine, cinema e teatri, sale giochi e stadi, fiere ed eventi sportivi, etc, rischia una multa da 400 a 1.000 euro. E scatta la denuncia per chi è trovato in possesso di un lasciapassare falso. Il gestore del locale che non controlla il Qr code dei clienti rischia sempre una sanzione da 400 a 1.000 euro e in caso di violazione reiterata per tre volte, in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

lL Viminale ha chiarito che i ristoratori e i titolari delle altre attività sono obbligati a chiedere il Green pass ai clienti dai 12 anni in su, ma non il documento di identità. Dovranno farlo solo «quando appaia manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione». In ogni caso la verifica della veridicità del Green pass spetta alle forze dell’ordine che effettueranno controlli a campione.

E’ alto il rischio, secondo gli esperti, delle falsificazioni. Su Telegram attualmente sono attivi 2.500 gruppi che vendono Green pass fasulli e il seguito dei gruppi è aumentato del 566%: alcuni contano una media di 100.000 follower ciascuno e in altri casi si superano addirittura i 450.000 seguaci e – tra i Paesi coinvolti nella domanda di Qr taroccati – anche l’Italia compare tra i venditori sul darknet e solo qualche giorno fa la Polizia che ha sequestrato 32 canali del servizio di messaggistica istantanea. (ilmessaggero)