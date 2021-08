Manfredonia, approvata ordinanza sull’orario di emissioni sonore

Manfredonia (Foggia), 12/08/2021 – LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Richiamato il “Regolamento e norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose”, adottato dal Comune di Manfredonia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 17.10.2005 ed approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale di Foggia n. 843 del 30.12.2006;

Richiamate le Ordinanze Sindacali n° 17 del 13.06.2011 e n° 26 dell’11.07.2011 con le quali sono state ulteriormente disciplinate le attività che comportano emissioni rumorose derivanti da fonti sonore quali discoteche, sala da ballo ed attività di pubblico esercizio (bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, birrerie, ecc.); Vista la richiesta in data 6 agosto 2021, a firma del Presidente Provinciale Confcommercio della Provincia di Foggia, nonchè le altre richieste, di analogo tenore, acquisite al protocollo comunale, con le quali, al fine di favorire la ripresa economica delle attività commerciali gravemente colpite dalla crisi pandemica ancora in atto, si chiede, in deroga alla regolamentazione in materia, l’adozione di un atto finalizzato a consentire le emissioni sonore di esercizi commerciali quali discoteche, sala da ballo ed attività di pubblico esercizio (bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, birrerie, ecc.), oltre la mezzanotte, prorogando l’orario di cessazione delle emissioni sonore, per un periodo di due settimane ricadenti nella seconda metà di agosto;

Ritenuto che la stagione estiva oramai in corso, debba rappresentare un’occasione di impulso per le attività economiche gravemente colpite dalla crisi pandemica, favorendo al contempo risposta alla ragionevole domanda di svago che proviene soprattutto dalle fasce giovanili; Valutata, ai tempo stesso, la necessità di contemperare le aspettative di ripresa economica e di svago con la garanzia delle quiete pubblica e la tutela del diritto alla salute ed al riposo dei residenti, attraverso il contenimento delle emissioni sonore, nonché degli schiamazzi degli avventori degli esercizi pubblici e, pertanto, di poter parzialmente accogliere le richieste pervenute da Confcommercio della Provincia di Foggia ed altri rappresentanti di pubblici esercizi;

Richiamato l’art. 50 del D. Leg.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.; Richiamato l’art. 7bis, comma ibis del D. Leg.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii.; Visto l’art. 16 comma 3 della L.R. Puglia n. 3 del 12.02.2002; Acquisito il parere dell’Ufficio Autorizzazioni Ambientali che ha dichiarato, con nota di prot. com.le n° 33418 del 12.08.2021, di aver sentito al riguardo il competente servizio della ASL Foggia, che anche in ragione della limitatezza della deroga, ha assentito alla presente proposta; DISPONE

Per le motivazioni sopra esposte, gli esercizi commerciali già autorizzati all’utilizzo di fonti sonore, nei limiti delle rispettive autorizzazioni, possono estendere l’orario di emissioni sonore fissato con le ordinanze 17 e 26 del 2011, dalle ore 24.00 alle ore 01.00, nelle date di seguito Indicate: • Agosto 2021: giorni 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31; • Settembre 2021: giorno 1; e con le seguenti prescrizioni: • il valore dell’em sonora di rumore non dovrà superare il limite dichiarato nella “Relazione di imoatle atustko” già i issione n possesso del titolare dell’attività commerciale; • la deroga è concessa alle sole attività già autorizzate all’emissioni sonore le cui sorgenti sonore dovranno essere conformi e posizionate come indicato nella planimetria allegata alla “Relazione di impatto acustico” già In possesso del titolare dell’attività commerciale.

Sono confermate tutte le restano prescrizioni contenute nel regolamento comunale, e nelle ordinanze citate. Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle disposizioni normative per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S. e dal relativo regolamento, nonché i limiti di emissioni previsti dalla 1-.R. n. 3/2002 e ss.mm.ii. e dal vigente “Regolamento e norme tecniche per la disciplina delle attività rumorose”.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500 euro, fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedono sanzioni pecuniarie e accessorie diverse, compresa la denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 659 c.p..

La Polizia Locale e gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente disposizione.

E’ fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente disposizione Copia della presente ordinanza è pubblicata on-line all’Albo Pretorio di questo Comune e trasmessa: • Comando di Polizia Locale • ASL Foggia • Prefetto di Foggia • Questura di Foggia • Questura di Foggia • Comando di Guardia di Finanza • Comando Provinciale Carabinieri Avverso la presente ordinanza! ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. Manfredonia, 12 Agosto 202″

La Commissione Straordinaria (Piscitelli-Crea-Soloperto)