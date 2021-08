San Giovanni Rotondo, si girerà un nuovo film su Padre Pio: regia di Abel Ferrara

San Giovanni Rotondo (Foggia), 12/08/2021 – Dopo essere andato in terapia in seguito alle accuse di violenza dell’ex compagna FKA Twigs, ritirate lo scorso maggio per buona condotta, Shia LaBeouf è pronto a tornare al cinema con un ruolo di grande rilievo: interpreterà Padre Pio nel prossimo film di Abel Ferrara.

A rivelarlo è stato lo stesso regista in esclusiva a Variety: “Stiamo facendo un film su Padre Pio, è un monaco pugliese. È ambientato in Italia subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Adesso è un santo, aveva le stigmate. Viveva nel bel mezzo di un periodo politico molto importante nella storia mondiale. Era molto giovane prima di diventare santo, e sarà interpretato da Shia LaBeouf.”

Ferrara, che prevede di iniziare le riprese a ottobre in Puglia, ha descritto la pellicola come il suo lavoro “più grande” tra quelli che ha realizzato di recente, dato che lo sta pianificando da molto tempo e l’aggiunta di Labeouf come protagonista ha dato un’importante svolta al progetto.

Variety fa inoltre sapere che potrebbe avere un ruolo nel film anche Willem Dafoe, frequente collaboratore e amico intimo di Ferrara. I due hanno lavorato insieme proprio di recente per Siberia, pellicola del 2020 in cui l’attore vestiva i panni di un uomo tormentato che vive isolato in mezzo alla tundra.

Nato a Pietrelcina (Benevento) Padre Pio visse ed esercitò il suo ministero a San Giovanni Rotondo, dove è morto e sepolto. Il regista ha anche dichiarato che sta già lavorando al progetto da un pezzo e che si tratterà di un film più grande dei suoi ultimi.

Se la notizia dell’apparizione di Kevin Spacey in un piccolo ruolo nel film di Franco Nero L’uomo che disegnò Dio è bastata a scatenare una marea di polemiche oltreoceano, non osiamo neanche immaginare cosa succederà all’annuncio che il regista de Il cattivo tenente farà interpretare un santo a Shia LaBeouf.

“Il mio prossimo film sarà su Padre Pio. Mi concentrerò su quando a San Giovanni Rotondo, ci fu un massacro (nel 1920, ndr), quando lui era un giovane monaco, un periodo nel quale apparvero per la prima volta le sue stimmate.

Ad interpretarlo sarà Shia LaBeouf”. Lo dice all’ANSA Abel Ferrara, arrivato al Locarno Film Festival per la prima mondiale di Zeros and ones, con Ethan Hawke, nel doppio ruolo di due fratelli gemelli, che invece descrive come uno “spy movie” girato nella Roma notturna durante la pandemia.