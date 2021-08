Sul Gargano i mondiali di Orienteering 2022

Manfredonia (Foggia), 12/08/2021 – Tornano in Italia, dopo Sestriere 2013, i mondiali di Orienteering. La Puglia e più in particolare il Gargano, ospiteranno i campionati mondiali Master 2022, di questa affascinante disciplina. Sul nostro promontorio arriveranno turisti in particolare da Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Svizzera, nazioni nelle quali l’Orienteering è praticato già da milioni di persone.

La corsa d’orientamento, detta anche “sport dei boschi”, è una specialità sportiva nata in Scandinavia, nel 20° secolo che prevede, una gara cronometro su terreni vari come appunto boschi, prati o centri abitati, in cui l’atleta, munito di mappa dettagliata e bussola, deve attraversare i cosiddetti punti di controllo, denominati “lanterne”, scegliendo il percorso migliore. Le gare sono individuali o di squadra. Il vincitore non è sempre l’atleta più veloce. Una specialità sportiva che vede impegnate corpo e mente e che premia spesso colui che è in grado di orientarsi più rapidamente degli avversari.

Nei mondiali Master competeranno atleti dai 35 anni in su. Dieci giorni di gare previsti che vedranno impegnati migliaia di atleti ogni giorno. 20 comuni coinvolti nella manifestazione, per un’edizione che sarà una straordinaria occasione per coniugare il binomio sempre più indossolubile di attività fisica e promozione del nostro territorio.