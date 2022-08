Foggia, Festa dell’Assunzione, Don Daniele: “Ritrovarsi come comunità”

Foggia, 12 agosto 2022 – “Carissimi è bello poter riprendere la tradizionale processione, anche se ancora non in pienezza, ma comunque dopo la pandemia finalmente possiamo ritrovarci come comunità, insieme, la processione con la relativa festa, il passare per la Cattedrale e fare un saluto alla nostra Mamma celeste è un riconoscersi come foggiani che hanno un’identità, una storia: la processione ci aiuta a fare comunità a stare insieme, abbiamo bisogno di questi momenti per stare insieme tutti quanti come comunità non solo Cristiana ma anche civile. Questa è una festa per tutti non solo per chi è cristiano ma anche per tutti quanti coloro che abitano qui, perché è grazie alla nostra Mamma Celeste che nasce questa città: una città che ha fondamenta in Maria l’Iconavetere, dei Sette Veli”.

Inizia così la nota inviata a StatoQuotidiano.it da Don Daniele D’Ecclesia, parroco della Cattedrale di Foggia, in occasione delle celebrazioni per l’Assunta e per la memoria del ritrovamento dell’Iconavetere, momento importante per la città.

Particolare attenzione mostrata al ritorno della tradizionale “Grande processione” del sacro Tavolo dell’Iconavetere, ricorrenza molto significativa per i cittadini foggiani.

“Stare insieme ci aiuta a uscire dall’isolamento, dall’ egoismo, stare insieme è fare comunità che ci aiuta a crescere nella carità e a superare i nostri difetti. La nostra città soffre di molta solitudine ma anche di tanta rabbia, risentimento, invidia, questi sono i nostri mali spirituali più grandi perché portano poi a tante deviazioni come rubare, uccidere, imbrogliare e tanti atti di cattiverie che vengono commessi nella nostra città, in alcuni è così tanta la rabbia che si diventa pronti a dannarsi l’anima e a servire più il demonio che non il Signore anche in strutture di peccato come quelle mafiose.. il ritrovarci insieme ci aiuterà a uscire da noi, dal nostro isolamento, a trovare soluzioni e soprattutto a prepararci anche per le prossime elezioni comunali per una politica come servizio per il bene della nostra città e il servizio di tutti”, aggiunge Don Daniele.

“Questa città ha tanti aspetti positivi, gente che comunque si mobilita per il bene della città: ecco la Madonna passerà per le strade di coloro che camminano per la nostra città, di chi sogna una città migliore di chi la disprezza e purtroppo di chi invece la offende col suo cattivo comportamento. Ecco la Madonna metterà i suoi passi nelle nostre orme, nei nostri passi. Allora lei viene per tutti, non viene solo per chi è fortunato per chi sta bene ma anche per chi sta male, passerà anche per chi l’ha rifiutata perché non la vuole vedere, per chi non la sopporta, lei viene per tutti e viene per il bene di tutti quanti. Non ha importanza se siamo buoni se siamo cattivi, se siamo bravi, se siamo giusti o ingiusti, non è importante, lei viene per tutti perché lei è la nostra madre”.

“Speriamo che anche questa città a immagine di Maria sia una mamma per tutti noi e non una cattiva matrigna che ci caccia via dalle sue mura. Buona festa dell’Assunzione”, conclude Don Daniele D’Ecclesia.