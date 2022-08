Giovani talenti ‘Made in Foggia’: ecco la nuova app ‘FantaSurvivor’

Statoquotidiano.it, Foggia, 12 agosto 2022 – Il calcio è la grande passione degli italiani e sopratutto per i foggiani è molto più di uno sport, ma un vero e proprio credo.

Un gruppo di giovani foggiani, nonostante alcuni di loro lavorino al nord, hanno deciso di unirsi e dare spazio alla loro fantasia, costruendo un progetto interessante e originale, partendo proprio dall’amore per il pallone.

Negli ultimi anni si sono viste sempre più app per i cosiddetti ‘fantasy game’ ovvero giochi che si basano su eventi reali, come appunto, le partite di calcio.

È nata così l’idea di Nicola Russo, insieme ad un gruppo di amici foggiani, di far nascere “FantaSurvivor”, un’originale app dedicata agli amanti del fantacalcio e disponibile gratuitamente sugli store Android e iOS.

Nicola Russo, tra i promotori dell’app ‘FantaSurvivor’ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Statoquotidiano.it:

SQ: Com’è nata questa idea?

NR: Una delle mie più grandi passioni è il calcio. E come molti appassionati di questo sport, sono anche un giocatore di fantasy game legati proprio a questi eventi sportivi.

L’anno scorso abbiamo scoperto un fantasy game chiamato Survivor, molto famoso negli USA e abbiamo pensato di organizzare una lega tra noi amici, giocando con il campionato di serie A. Inizialmente gestivamo il tutto usando fogli Excel e una chat whatsapp (come si faceva per il fantacalcio qualche anno fa per intenderci) per poi renderci conto che avere un’applicazione avrebbe reso il tutto più semplice.. parlandone con alcuni amici ci siamo resi conto che il gioco del Survivor è in realtà giocato da diverse community sparse per l’Italia e da qui l’idea di fare un’app pubblica!

SQ: Di cosa si tratta?

NR: Il FantaSurvivor è un gioco molto semplice: vince chi resta..vivo! Ad ogni turno di campionato ogni giocatore sceglie una squadra, le quest’ultima vince, il giocatore passa il turno altrimenti è eliminato. L’ultimo che resta in vita vince la lega. L’app è disponibile gratuitamente sugli store Android e iOS e permette di creare leghe private per giocare con I propri amici: È possibile generare un codice di invito da condividere con i partecipanti. Al momento L’app permette di creare leghe sulla serie A Tim ma è in programma l’aggiunta di molte altre competizioni.

SQ: Progetti futuri?

NR: Abbiamo intenzione di fondare una startup ed intraprendere un percorso di pre-accelerazione per definire i fondamenti del business e provare a monetizzare il nostro prodotto. Stiamo pensando di partecipare al prossimo batch di pre-accelerazione di B4i, l’incubatore dell’Università Bocconi. Abbiamo anche intenzione di estendere le competizioni supportate dalla nostra app, aggiungendo i maggiori campionati europei.

SQ: Come giovani Foggiani ed esperti di app, cosa credete servirebbe per rilanciare questa città, questo territorio?

NR: La città di Foggia viene spesso alla ribalta nazionale per casi di cronaca nera (purtroppo).

Vorremmo tuttavia dimostrare che fare di tutta l’erba un fascio è sbagliato e che Foggia può vantare anche comunità di ragazzi che hanno le competenze e la voglia di realizzare qualcosa di bello e sano. Foggia e i foggiani meritano sicuramente di più e speriamo di esserne all’altezza!

A cura di Gianluigi Cutillo, 12 agosto 2022

Link utili:

Qui è possibile trovare le FAQ sul gioco del Survivor: https://www.fantasurvivor.it/#support

Per assistenza, domande o dubbi sono disponibili gli account Facebook https://facebook.com/fantasurvivor e Instagram https://www.instagram.com/fantasurvivor