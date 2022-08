Manfredonia, Illiceto: “Una politica rissosa danneggia la città”

Manfredonia (Fg), 12 agosto 2022 – In questi giorni, in città pare che la politica più che a governare pensi piuttosto a litigare. I membri dello schieramento opposto vengono visti più come nemici da abbattere e denigrare piuttosto che interlocutori critici con cui confrontarsi.

La dialettica politica, di per sé costruttiva e a volte utile a correggere il tiro di certe scelte, viene sostituita da una sorta di caccia alle streghe. Anche se a volte ci si scontra sui contenuti, poi si va a finire sul piano personale, con attacchi finalizzati e delegittimare l’altro sul piano morale e su quello privato.

Sembra che si abbia paura del pluralismo e si interpreta il disaccordo come una forma di attentato all’ordine che si vuole instaurare con la scusa di aver avuto il mandato a governare. Eppure il pluralismo e l’opposizione sono la vera anima della democrazia.

Una politica rissosa nasconde una povertà di pensiero che la condanna solo a beghe personali. Una politica rissosa è sempre meno una politica pensosa. Una politica pesante che si fa sempre meno pensante.

Essa danneggia la democrazia, la quale non è solo arte della mediazione ma anche arte di una sana opposizione. Ma perché questo accada sono necessario tre cose.

La prima è la capacità di ascoltarsi reciprocamente, con rispetto e senso della misura, senza anteporre alle tesi altrui i pregiudizi e gli stereotipi che impediscono di capire le ragioni del dissenso di chi la pensa diversamente. Essa deve essere comune sia a chi vuole rendere ragione del proprio operato di governo, sia a chi fa opposizione.

La seconda è la capacità di riconoscere che nessuno è depositario di verità assolute, per il semplice fatto che in politica tali verità non esistono, perché tutto è opinabile. Ed è per questo che si procede in modo tale che le decisioni vengano prese a colpi di maggioranza e non di insulti. Qui pesa molto più la responsabilità individuale che la propria appartenenza politica.

La terza è il non perdere di vista che tutte le opinioni in gioco sono sempre prese in vista del bene comune e non per difendere posizioni di potere o di altre forme di interesse. La politica a volte esige anche quel giusto distacco che ti permette di apprezzare la bontà di un’idea anche se viene da uno schieramento opposto.

Dispiace assistere a questa caduta di stile. Una cosa è certa: con una politica rissosa e poco pensosa e pensante a farne le spese è l’intera città, che, attonita, guarda smarrita a questo triste spettacolo.

Per tale ragione, cari politici pensate a più a governare e meno a litigare! Questa città ha bisogno di progetti, di scelte lungimiranti, di letture e di analisi oggettive e adeguate, di orizzonti nuovi, di decisioni, di direzioni chiare e stabili, e non di denunce o di post offensivi sui social, utili solo a darvi l’illusione di ottenere più consenso.

A cura di Michele Illiceto