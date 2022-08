Vacanza in barca: 4 buoni motivi per scegliere il servizio di noleggio con skipper

(nota stampa). State pianificando una vacanza in barca a vela ma siete ancora indecisi se optare per il servizio di noleggio con skipper incluso oppure farne a meno? Sicuramente nel secondo caso potrete risparmiare qualcosa, sempre ammesso che all’interno dell’equipaggio sia presente almeno una persona in possesso della patente nautica. Se così non fosse infatti, lo skipper sarebbe comunque necessario e non si porrebbe nemmeno il problema perché senza un professionista non avreste nemmeno la possibilità di partire.

In realtà però, la formula dell’affitto barca a vela con skipper è sempre consigliata, indipendentemente dal fatto che a bordo sia presente qualcuno con la patente nautica. Si tratta infatti di un’opzione che permette di ottenere diversi vantaggi. Vediamo allora insieme almeno 4 buoni motivi per cui vale la pena noleggiare la barca con lo skipper incluso.

#1 Godersi le vacanze in tutta tranquillità

Innanzitutto, come abbiamo accennato bisogna ricordare che guidare una barca a vela non è una passeggiata e nemmeno un gioco. Sono parecchi gli aspetti ai quali occorre prestare attenzione e lo skipper è sempre il responsabile di tutto l’equipaggio. Se ci si vuole godere appieno la vacanza insieme agli amici dunque, non è consigliabile rinunciare ad un servizio di noleggio con skipper incluso. Anche se tra l’equipaggio c’è qualcuno in possesso della patente nautica infatti, questa persona potrebbe aver voglia di divertirsi e rilassarsi proprio come tutti gli altri ed è giusto che sia così. Se deve occuparsi della navigazione però i pensieri e le preoccupazioni sono all’ordine del giorno e rischia di non trascorrere una vacanza di vero relax.

#2 Scoprire i luoghi più suggestivi

Avere uno skipper professionista a bordo della propria barca significa anche poter scoprire i luoghi più suggestivi e meno conosciuti, che altrimenti sarebbe impossibile scovare. Questo è un vantaggio non da poco, che non vale la pena sottovalutare soprattutto se si intende trascorrere una vacanza in barca alla scoperta di isolotti ed arcipelaghi. Lo skipper è sempre in grado di consigliare le migliori tappe da fare, le spiagge da visitare e via dicendo, dunque può fare anche da guida in tal senso e rendere la vacanza ancora più speciale.

#3 Non correre rischi in caso di maltempo o altri imprevisti

Quando si parte per una vacanza in barca a vela bisogna sempre essere consapevoli del fatto che gli imprevisti sono all’ordine del giorno ed occorre essere pronti a gestirli. Avere uno skipper professionista a bordo significa anche questo: poter contare su un esperto di navigazione che in caso di maltempo o altri problemi riesce a mantenere la calma e mettere tutti al sicuro. Un dettaglio importante, che spesso e volentieri fa una grandissima differenza.

#4 Imparare qualcosa in più sulla navigazione

Avere uno skipper a bordo infine è un vantaggio per gli appassionati di navigazione, perché permette di imparare tante cose nuove sulle varie tecniche, sui nodi, sui venti e via dicendo. Tutte informazioni che non solo si apprendono ma si possono anche sperimentare sul campo. (nota stampa).