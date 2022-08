Viaggi d’agosto: ecco i posti migliori da visitare

Viaggi d’agosto? Mare o montagna, città d’arte o metropoli, in patria o all’estero, se c’è una cosa che accumuna il periodo estivo ed agosto in particolare, è la voglia di viaggi e vacanze. Ma non può esserci giramondo più saggio di chi sottoscrive un’assicurazione per il suo viaggio. Infatti, se è pur vero che ad alcuni di noi piace vivere l’avventura, bisogna ricordare di prendere anche le opportune precauzioni per non lasciarsi trovare impreparati in caso di incidente, persino nei contesti più tranquilli. Spese mediche, furto bagagli e annullamento viaggi, sono alcune delle opzioni da tenere in conto quando si parte. Detto questo, quali sono le migliori mete da visitare quest’anno per il mese d’agosto?

Viaggi d’agosto: mete Europee

Restando nel nostro continente le possibilità sono molteplici. Una delle mete più ambite del mediterraneo, è la Grecia. Con la sua storia mitologica e i paesaggi mozzafiato, saprà conquistare il cuore di ogni viaggiatore, anche per quanto riguarda la cucina. I luoghi più famosi e frequentati sono le isole di Mykonos e Santorini, mentre chi vuole restare lontano dalla confusione può scegliere Milos o Kimolos, senza dimenticare le più famose Corfù, Zante o Creta.

Sempre in Europa, vale la pena fermarsi in Spagna che non ha bisogno di presentazioni grazie alle isole Canarie: Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote. Paesaggi naturali dal carattere molto selvaggio, forniscono anche un ottimo spot per la pratica del surf, con tanti centri per imparare.

Se ci si vuole avventurare più a nord e si amano le terre Norrene non si può prescindere dal visitare un’isola dalle spiccate caratteristiche vulcaniche: l’Islanda. Skyline di una bellezza mozzafiato, innumerevoli cascate (tra cui le famosissime Skógafoss e Dettifoss) e ghiacciai dove perdersi letteralmente. Tra le numerose attività proposte ci sono l’avvistamento delle balene, quello dei pulcinella di mare e le tante escursioni guidate.

Per chi fosse estraneo a certe latitudini, sarà una sorpresa il fenomeno del sole di mezzanotte, che unito a quello dell’aurora boreale (se siete fortunati in questo periodo) costituiscono un incentivo in più a rimanere alzati fino a tardi.

Destinazioni intercontinentali

È da poco più di due anni che ci si può spostare oltreoceano dopo gli eventi pandemici, quindi perché non approfittarne? Quindi se pianifichi i tuoi viaggi d’agosto, il sud est asiatico offre da sempre luoghi suggestivi e l’Indonesia non delude per aspettative. In particolare, le zone di Bali offrono tramonti spettacolari che si possono ammirare da Kuta e Seminyak, complice il fatto che in questa stagione, piogge e umidità sono al minimo. Gli amanti di snorkeling e immersioni troveranno pane per i loro denti nei pressi dell’isola di Menjangan, situata nel Parco nazionale Taman Nasional Bali Barat.

Se si prediligono invece le Americhe, i consigli vertono su Messico, Cuba, Brasile. Il primo soprattutto riserva numerose attrazioni a chi vuole immergersi nel binomio modernità e tradizione. Dalle architetture coloniali agli edifici tipici di Città del Messico che ha uno dei centri storici più belli al mondo, sarà difficile non accontentarsi. Nel contesto avventura e storia, il paese è ricco di opportunità: la cultura Maya vide il suo sviluppo più florido qui, e il Museo Nazionale di Antropologia è un must per scoprire i segreti di questo popolo, come il loro famoso calendario.

Spostandosi a Est con l’obiettivo di prediligere sempre la cultura e non solo spiagge e mare cristallino, non si può non pensare a Cuba. Oltre a Cayo Jutias, Playa Larga e Playa Giron e fare un giro per tutta l’isola a passi di salsa, è possibile visitare tutta l’isola che costituisce in tutto e per tutto un museo a cielo aperto. E non mancano quelli da visitare al chiuso come il Museo della Rivoluzione o il Museo nazionale delle Belle Arti con più di 40000 opere.

Ma se proprio si vuole vivere un’esperienza a contatto con la natura più selvaggia, si può considerare l’idea di visitare il polmone verde della terra, la foresta pluviale amazzonica, in Brasile. Grazie alle escursioni guidate sarà possibile entrare a contatto con fauna e flora locali.

Viaggi d’agosto: e in Italia?

Se si è italiani e dopo tutto questo viaggiare si sente nostalgia di casa, il bel paese non è da meno in quanto a vacanze indimenticabili. Adatta a chi ama sia il mare che la montagna, ad agosto gli spunti interessanti sono numerosi.

La Valle D’Aosta sembra un posto uscito da una favola, piena di verde e fiori, una meta suggerita è la stupenda Thuile. Ma di montagne famose l’Italia è piena: basti pensare a luoghi come Courmayeur che in estate alla neve lascia il posto ai trekker. Oppure le Dolomiti che nella zona del Brenta, Parco Adamello Brenta, è pregna di cose da fare e luoghi indimenticabili da vedere, come il lago di Tovel ad esempio.

Voglia di mare? I posti più gettonati ad agosto parlano anche il partenopeo: Positano, Capri, Ischia, Amalfi, Sorrento. E da quest’ anno, la bellissima Procida è stata incoronata Capitale Italiana della Cultura. Anche l’Adriatico ha le sue bellezze; la Puglia, infatti, si conferma come una delle mete più gettonate con Gallipoli, Lecce, Bari.

Ma non si può concludere quest’excursus senza parlare delle isole di Sicilia e Sardegna. La prima sorprende con storia e cultura, per via delle influenze arabe, la Valle dei templi di Agrigento o il Parco di Selinunte, oltre ad essere terra enogastronomica particolarmente ricca. La Sardegna invece non ha bisogno di presentazioni, basta citare la Costa Smeralda o il Massiccio del Gennargentu per assicurarsi anche l’attenzione del viaggiatore più smaliziato.