FOGGIA – Il dramma si è consumato in pochi attimi nel pomeriggio di oggi 12 agosto mentre un ragazzo stava facendo il bagno nei pressi di un lido a Marina di Lesina in provincia di Foggia.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo con il fratellino e un anziano signore si sono trovati in difficoltà in mare e trascinati via al largo dalle correnti marine senza possibilità di tornare a riva. A lanciare l’allarme sono stati gli altri bagnanti.

Il bagnino del lido che si è accorto che erano in difficoltà si è tuffato ed è riuscito a portare in salvo il padre, mentre le onde avevano spinto al largo il corpo del ragazzo. Si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto una unità navale della Guardia Costiera e l’elisoccorso. Tanti turisti hanno cercato raggiungere il 17enne tuffandosi in mare ma non c’è stato nulla da fare. È stato raggiunto e portato a terra quando era già morto.

Tratti in salvo l’anziano e il fratello del 17 enne per il quale, ogni sforzo si è rivelato vano. La vittima è un giovane residente a Foggia di origine rumena.

In seguito alla dichiarazione del decesso, la madre del ragazzo avrebbe accusato un malore.