“Emiliano, mantenga la promessa del rilancio dell’Iriip di Foggia”

Lettera aperta al Presidente della Regione Michele Emiliano

Presidente Emiliano, mantenga la promessa del rilancio dell’Iriip, risorsa della nostra città.

Egregio Presidente,

l’Istituto Incremento Ippico di Foggia, oltre a essere motivo di vanto per la città e patrimonio architettonico pregiatissimo, e’ di proprietà regionale e svolge importantissima funzione di tutela della biodiversità per la riproduzione delle razze equine pugliesi. Come proprietà della Regione e’ il terreno circostante, ceduto in comodato al Comune di Foggia per la realizzazione di giardini urbani.

La struttura deve però continuare a funzionare, assicurando servizi e occupazione. Il primo lotto dei lavori dei Campi Diomedei e’ stato consegnato alla cittadinanza ma nessun indizio, tuttavia, lascia intravedere l’impegno da Lei assunto a Foggia per il rilancio dell’Iriip. Da informazioni assunte presso la struttura il personale e’ assai carente e andrebbe integrato con urgenza.

Le chiediamo quindi, nella interpretazione del progetto complessivo del parco, quali sono le modifiche apportate per assicurare il rilancio tramite le manifestazioni ippiche, sportive e di rievocazione storica, indispensabile per promuovere l’uso del cavallo in ambito sportivo, ludico e agricolo?

E’ il momento che Lei, Presedente, verifichi lo stato dei luoghi e del progetto e fornisca rassicurazioni alla cittadinanza interessata alla conservazione della struttura.

Da ulteriore confronto con il personale e con il Comitato Pro Iriip, riteniamo che sia indispensabile rendere fruibile alla movimentazione dei cavalli altri dieci ettari, non ancora consegnati alla città e in cui i lavori sembrano essere fermi. A tal fine sarebbe auspicabile il briefing a suo tempo da Lei promesso con i dirigenti dell’Istituto, il Comitato ProIriip e Conalpa.

Insistiamo anche per la salvaguardia dello storico muro di cinta insistente su via Marina Mazzei, ma soprattutto sulla necessità di interventi concreti per il rafforzamento delle risorse umane dell’Istituto al fine di garantire una prospettiva futura allo stesso.

Si invita altresì a riconsiderare l’opportunità della collocazione dell’Universita’ nei locali dell’Istituto, soluzione in essere che va a detrimento della funzionalità dell’Istituto Incremento Ippico e anche di quella dell’Universita’, che avrebbe a nostro avviso necessità di una collocazione più idonea e consona e che avrebbe in città molte altre possibilità di insediamento.

Un futuro sostenibile e’ possibile. Restiamo in attesa di informazioni e rassicurazioni sulla creazione delle condizioni effettive per il promesso rilancio.

Co.N.Al.Pa. Foggia

Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio

Presidente Gabriella Miccolis (nota stampa).