Foggia, tutto pronto per il concerto di Antonino e dei Tiromancino

FOGGIA – Piazza Cavour si prepara al concerto di Antonino, dei Tiromancino e allo spettacolo pirotecnico. Per l’occasione, il Comune di Foggia ha adottato provvedimenti di circolazione nelle strade limitrofe a piazza Cavour in occasione dei concerti del 13 e 15 agosto 2023.

Attraverso le Ordinanze dirigenziali nr 367 e 369/2023 del Settore Mobilità e Traffico, il Comune di Foggia ha adottato delle modifiche alla circolazione stradale in piazza Cavour e nelle strade limitrofe.

Nello specifico, sarà chiusa al traffico veicolare Piazza Cavour dalle ore 6 del 13 agosto 2023 fino a fine evento e smontaggio delle attrezzature. A seguire dalle ore 6 del 15 agosto 2023 fino alle ore 7 del 16 agosto 2023.

Chiuse al traffico: largo Giovanni Paolo II/Via Galliani – largo Giovanni Paolo II/Via IV Novembre – Largo Giovanni Paolo II/Via Rosati – via IV Novembre/piazza Italia – c.so Roma/via D. Cirillo – c.so P. Giannone/piazza Cavour – c.so P. Giannone/via S. Tugini – c.so P. Giannone – via D. Cirillo – c.so P. Giannone /via la Rocca.

Inoltre, è stato istituito – su entrambi i lati – il divieto di sosta con rimozione forzata in via L. Scillitani (da viale XXIV Maggio e via Monte Sabotino) area destinata ai veicoli per diversamente abili; via Torelli (da piazza Cavour a via Trieste).

A seguito di tali interruzioni il traffico veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe.

Contestualmente, la Commissione Straordinaria ha emanato Ordinanza 36/2023 in vigore dalle ore 16,00 di domenica 13 agosto 2023 e fino alle ore 07,00 di lunedì 14 agosto 2023 in occasione del concerto di Antonino, nonché dalle ore 16,00 di martedì 15 agosto fino alle ore 07,00 di mercoledì 16 agosto in occasione del concerto dei Tiromancino nell’area di Piazza Cavour e in quelle limitrofe localizzate entro cinquecento metri oltre il perimetro in cui si svolge la manifestazione.

Nello specifico si ordina:

Il divieto a chiunque di introdurre e consumare alcolici, anche già in proprio possesso;

Il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso;

II divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare petardi e spray urticanti;

ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma: il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica. Potranno essere introdotte nelle aree di svolgimento delle manifestazioni esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo;

l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dai detti contenitori;

l’obbligo a tutti gli esercenti interessati di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l’informativa per l’utenza dei divieti di che trattasi. Infine, si dispone la chiusura al pubblico della villa comunale nei giorni 13 e 15 agosto 2023 dalle ore 14 alle ore 08 del giorno successivo. Nelle ore di apertura al pubblico, comunque, la villa comunale sarà accessibile solo dagli ingressi laterali di via L. Scillitani e via Galliani.

Con Ordinanza Dirigenziale 368/2023 del settore Mobilità e Traffico, in occasione della Processione della Solennità Patronale del Ritrovamento del Sacro Tavolo dell’Iconavetere, per il giorno 14 agosto 2023 a partire dalle ore 19 e sino all’avvenuto passaggio della Processione, chiuse al traffico veicolare con istituzione del divieto di sosta rimozione forzata delle seguenti vie: Piazza De Sanctis, Piazza Pericle Felici, via Duomo, Piazza XX Settembre, Corso Cairoli, Piazza Umberto Giordano, via Lanza, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi, Piazza del Lago e Piazza Pericle Felici Basilica Cattedrale.

Nonché l’istituzione del divieto di sosta rimozione forzata lungo le medesime vie piazze dalle ore 16:00 del 14 agosto 2023 e sino all’avvenuto passaggio della processione. A seguito di tale provvedimento il traffico veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe.