L’offerta folle dell’imprenditore foggiano Follieri: 850 milioni per la Roma

FOGGIA – Riservata strettamente privata e confidenziale. Comincia così la lettera inviata da Raffaello Follieri a Dan Friedkin con l’offerta di 850 milioni di euro per l’acquisto della Roma. La forma privata e confidenziale diventa clamorosamente pubblica e manifesta, la lettera viene pubblicata da giornali e siti vari, di solito le trattative di tale portata abbisognano di massima discrezione e prudenza diplomatica, oltre che di approfondimenti sullo stato finanziario della parte in vendita.

E infatti, dopo un paio di ore, è arrivata la risposta dei bostoniani: «In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta l’acquisizione del Club.

Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il club e il Gruppo per ottenere visibilità personale». Ci risiamo, la farsa sulla pelle della Roma dura da dieci anni, attraverso tre proprietà made in Usa e quest’ultima sceneggiata, almeno così pare. Lo riporta Il Giornale.