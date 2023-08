Manfredonia, nuova Ordinanza sugli orari di emissioni sonore

MANFREDONIA (FOGGIA) – Attraverso l’Ordinanza Sindacale N. 17 il Sindaco Gianni Rotice nelle giornate del 14, 15, 29, 30, 31 agosto ordina la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblicospettacolo), secondo le seguenti modalità:

– alle ore 01.30 del giorno successivo per il centro abitato;

– alle ore 02.30 del giorno successivo per la zona compresa tra Lungomare del Sole n.2 e Ippocampo, in quanto zona con densità abitativa tale da non compromettere il diritto alla salute dei residenti.

ordinanza sindacale 17_23