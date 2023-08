Manfredonia. Ufficiale: Orietta Berti canterà alla festa patronale

MANFREDONIA (FOGGIA) – “ Comunicazione ufficiale: Orietta Berti si esibirà in piazza (Piazza Papa Giovanni XXIII) il 31 agosto 2023 a Manfredonia.

2019 e 2020 in Giuria con Amadeus nel programma “Ora o mai più”.

Sanremo 2021 finalista tra i Big con “Quando ti sei innamorato”. Estate 2021 canzone tormentone “Mille” con Fedez e Achille Lauro. 2021/2022. La sua canzone “Amazzonia” è diventata la sigla dello Zecchino d’oro. 2021 e 2022 Ospite fissa a “Che Tempo che fa” con Fabio Fazio.

Sanremo 2022 super ospite del Festival sulla Nava insieme Rovazzi.

Estate 2022 tormentone “Luna Piena” con Manuelito El Raton (Giudice di X Factor). Super ospite al Grande fratello Vip 2022/2023 (in onda in prima serata su Canale 5 con 2 puntate settimanali per 6 mesi). Estate 2023 tormentone “La discoteca italiana” con Fabio Rovazzi.