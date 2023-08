Michela Murgia: quello che amavo di lei e ciò che non ho condiviso

Ho amato moltissimo Michela Murgia. Ho adorato Accabadora che ho letto in una notte, nel mio letto di ragazza durante una visita ai miei.

La portafinestra del terrazzo socchiusa e il vento tiepido che muoveva le tende di lino, leggere e bianche, alte più di tre metri che arrivavano ai piedi del letto e quasi sembravano un fantasma che venisse verso di me. Non era il libro ideale, Accabadora, da leggere lì al buio, con l’abat jour anni 80 uguale al lampadario.

Tutto avorio nella mia stanza. Tutto chiaro tranne il parquet di Afrormosia, rosso bruno, montato a spina di pesce e caldo, molto caldo. Mai avute ciabatte nella vita. Sempre scalza, al massimo con le scarpette da punta, tallone d’Achille e sogno nel cassetto se avessi avuto il fisico. Troppo morbido, tutta tonda seppure magra. Non adatta. Quella notte, come tante altre notti della mia adolescenza, scoprii un libro. E un’autrice.

Ho studiato e ho istinto, riconosco il talento dalle prime battute. Lei era pazzesca. Rimasi sveglia tutta la notte a leggere il libro che mi piacque, appunto, da morire e iniziai a seguirla.

Rimane per me pietra miliare quello che diceva sulle donne, che sottoscrivo fino all’ultima parola. Che le donne quando dissentono sono “scomposte”, perché questo non si addice alla natura femminile alla quale viene richiesto altro.

Tipo di tenere per sé i pensieri non conformi. Che non si riconosce alle donne la possibilità di non essere d’accordo con garbo. La donna aggressiva, l’uomo assertivo. (Che poi, per inciso, vorrei conoscerli) Così come la non coerenza tra la leadership maschile e quella femminile. L’uomo razionale, la donna relazionale come se la capacità di costruire relazioni sia poco importante, anche nell’economia di un’azienda o di qualunque struttura o situazione nella quale ci siano esseri umani.

Di lei ho apprezzato le battaglie per i diritti civili perché… no, non c’è un perché. I diritti civili si chiamano così per un motivo, perché parlano di civiltà e di progresso, di diritti e di persone.

E allora io combatto anche se non mi riguardano in prima persona o almeno credo, e nemmeno perché potrebbero riguardare mio figlio o i miei nipoti. Combatto in nome della libertà di ciascuno. E odio pensare che la mia finisca dove inizia la tua.

La mia non deve finire, esattamente come la tua, nello stesso modo.Di Michela Murgia ho apprezzato la tenacia. È il termine che ha usato ieri un mio amico avvocato penalista per dirmi cosa serve nella vita. La tenacia.

Difendere le proprie idee, spiegare perché. Analizzare limiti e studiare alternative. Valutare prospettive, cercarle. E tutto questo con la pancia e con lo studio. Con la competenza che diventa tangibile quando il pensiero si fa parola e sposta idee e opinioni.

Di Michela Murgia non ho apprezzato a volte i modi. Quella pervicacia che diventava chiusura o così almeno sembrava. Quel suo a volte non voler riconoscere che forse anche gli altri possono avere un barlume di ragione e che non tutto quello che ci sembra pessimo lo sia per davvero.

Ho ammirato tanto la sua capacità di dire quello che pensava, senza preoccuparsi di essere assertiva, cosa che invece io perseguo nella vita di relazione e lavorativa.

E a volte l’ho invidiata per questo. Ma io sono diversa. Sono nata mediatrice, non ci posso fare nulla, anche se per lei queste qualità sono troppo riferibili al femminile e quindi in un certo senso già di per sè minori, quantomeno nella percezione del resto del mondo (maschile). Io invece, la rivendico questa mia capacità e non mi sento inferiore a nessun uomo che non lo sappia fare. Anzi.È questa la mia natura e, se devo dare retta a lei, devo essere coerente.

E sarei offensiva e non rispetterei la sua intelligenza e le cose di cui parlava se facessi finta che mi sia sempre piaciuta a prescindere.

No, Michela. Avrei voluto tu alle volte fossi meno dura, più conciliante. Che usassi toni meno tranchant. Perché magari potevi arrivare a più persone, e noi lo sappiamo quanto ci sia bisogno. Che la tua ironia non tramutasse a volte in sarcasmo, perché non tutti possono capire e accettare. Ma poi non saresti stata tu, lo riconosco.

Comunque da te ho imparato ancora una volta che bisogna dire quello che si pensa. Una conferma, se ne avessi avuto bisogno. E questo continuerò a fare.

Simonetta Molinaro, 12 agosto 2023.