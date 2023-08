Operazione ”Gargano”. Inammissibili ricorsi di Vairo, Dico, Bergantino e Di Salvo

Roma – “Manifestamente infondati appaiono anche i rilievi veicolati con i motivi nuovi“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la terza sezione penale della Corte di Cassazione di Roma (Presidente: Andreazza Gastone) ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cosimo Damiano Vairo, nato a Manfredonia il 11/06/1962, Pasquale Dico, nato a Balena il 04/08/1975, Giuseppe Bergantino, nato a Manfredonia il 23/10/1974, Ruggiero Di Salvo, nato a Barletta il 01/07/1967, contro una sentenza emessa il 22/03/2022 dalla Corte d’Appello di Bari.

Con questa sentenza, la Corte d’Appello di Bari aveva parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, il 24/11/2020, con la quale – per quanto qui rileva – i citati Cosimo Damiano Vairo, Pasquale Dico, Giuseppe Bergantino, Ruggiero Di Salvo, erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (Vairo, al reato associativo di cui al capo B; Dico, al reato associativo sub A e ai reati satellite di cui ai capi 3, 4, 5, da 9 a 15, 17; Bergantino, al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1; il Di Salvo, al reato associativo di cui al capo A con qualifica di promotore, nonché ai reati satellite in tema di armi e di stupefacenti di cui ai capi 8a e 8b).

In particolare, la Corte d’Appello ha preso atto della parziale rinuncia ai motivi da parte di tutti i predetti imputati, e – accogliendo in parte le residue doglianze – ha rideterminato il trattamento sanzionatorio come rispettivamente meglio specificato in dispositivo, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Si fa riferimento all’operazione Gargano, svolta nello scorso agosto 2019 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari che, supportati dai reparti speciali del Nucleo Cinofili e del 6 Elinucleo CC di Bari, avevano eseguito 7 arresti e perquisizioni nei confronti di pregiudicati di Barletta e Manfredonia.

Le misure erano state disposte dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale D.D.A…

Gli indagati erano stati ritenuti responsabili di Associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed in particolare dell’importazione di ingenti quantitativi di cocaina proveniente dall’Olanda.

“Dalle indagini, dirette dai sostituti procuratori Maralfa, Gatti e Cardinali e svolte dalla Compagnia Carabinieri di Barletta, era emerso uno stretto collegamento con l’omicidio del manfredoniano Saverio Tucci, ucciso ad Amsterdam il 10 ottobre 2017 e col quadruplice omicidio di Apricena-San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, che provocò la tragica morte anche dei fratelli Luciani. A capo dell’organizzazione barlettana c’era il 52enne Ruggiero DiSalvo, vicino al clan Li Bergolis.”

I 4 indagati hanno presentato ricorso per Cassazione, che ha dichiarato li stessi “inammissibili”.

Atto integrale > snpen@s30@a2023@n33968@tS.clean

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it