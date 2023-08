Pino Delle Noci: “Evviva! La nuova pista ciclabile a Manfredonia”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Evviva! C’è il finanziamento europeo del recovery and resilience plan della provincia di Foggia: si può fare una nuova pista ciclabile.

Dopo il fallimento della pista ciclabile di Siponto, costata circa 400 mila euro di soldi pubblici, siamo alle prese con una nuova pista.

L’idea è nata rivisitando un vecchio progetto del PRG (Piano Regolatore Generale) dell’architetto Righetti, poi ripresa dal PUG (Piano Urbano Genera) pag 419: “… Realizzare un asse viario (strada S-2 del PRG) in grado di alleggerire l’attuale unico asse di distribuzione longitudinale, nonché di svolgere un ruolo di cerniera e di connessione tra gli ambiti urbani consolidati e di nuova espansione …”.

L’architetto Righetti prevedeva una strada S2 con marciapiedi alberati che doveva percorrere longitudinalmente tutta la città. La strada oltre a decongestionare il traffico doveva contenere una pista ciclabile; per questo venne definita la Greenway di Manfredonia.

L’inizio è stato promettente, tant’è che oltre al viale alberato era stata creata una fontana con vasca, pesciolini e tanti fiori di lillà. Poi è intervenuta la “bramosia” di politicanti e palazzinari e il progetto è stato “deteriorato”. I pesciolini sono morti, i fiori di lillà appassiti e la fontana trasformata in rotatoria di normale incrocio. La S2, attraversata da strade e stradine, è diventata ristretta e contorta, affiancata, a tratti, da palazzi e con marciapiedi stretti da percorrere in fila indiana.

Con simili caratteristiche è impensabile costruire una pista ciclabile su una strada che ha perso la sua funzione originale ma bisogna agire per non perdere il finanziamento europeo. Manfredonia è una città martoriava a causa di varianti, permute, cambi di destinazioni e cessioni per cui non offre altre possibilità che sfruttare la definizione di “Green” della S2.

Con la realizzazione della nuova pista ciclabile la decongestione diventa congestione, creerà enormi difficoltà al traffico e diventerà pericolosa anche per coloro che decideranno di usare i velocipedi.

Con la congestione del traffico sulla strada aumenterà la produzione di inquinamento e quindi di Pm10, diventerà ostacolo per ciclisti e pedoni. La “Greenway” S2 si trasformerà in “Toxicway and dangerousway”. La storia si ripete, così come è successo per la pista ciclabile di Siponto, i finanziamenti pubblici non servono, necessariamente, a creare servizi e infrastrutture per i cittadini. E’ importante spenderlo.

L’assessore al ramo, per la costruzione della pista ciclabile di Siponto, affermava candidamente: “Abbiamo un finanziamento pubblico da utilizzare e non possiamo permetterci il lusso di non spenderlo””.

A cura di Pino Delle Noci