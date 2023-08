Qual è la strada più dissestata di Foggia?

FOGGIA – (di Geppe Inserra) Nonostante l’impegno (comunque lodevole) profuso dalla commissione straordinaria che governa il Comune di Foggia, molte strade della città continuano a versare in un pietoso (e pericoloso) stato di dissesto e di degrado.

I lavori di manutenzione straordinaria disposti dall’amministrazione stanno riguardando le arterie principali e più trafficate della città. Una scelta giusta. Ma, da sola, non basta.

La nota dolente riguarda la manutenzione ordinaria. Per intenderci quelle opere di minore entità (tappare una buca, rifare tratti del tappetino d’asfalto dove questo si presenta maggiormente dissestato) cui una volta gli enti locali provvedevano in proprio e in economia, senza appaltarli all’esterno.

Nonostante il servizio di segnalazione disposto da qualche mese, nulla si muove, in questa direzione.

E la situazione di alcune strade, con la complicità degli ennesimi lavori (in questo caso Enel e Tim) che stanno sfasciando il tappetino, peggiora di giorni in giorno, portandole ai limiti della impraticabilità. È venuta così l’idea di dare una mano al servizio che riceve le segnalazioni (nella foto sotto tutti i diversi numeri, che riguardano anche la pubblica illuminazione, la raccolta dei rifiuti e il verde pubblico) lanciando una sorta di concorso-sondaggio: quali sono a vostro giudizio le strade più dissestate di Foggia?



Segnalatele, possibilmente corredando la segnalazione con fotografie.

Vi sfidiamo a trovarne una che versa in una situazione peggiore di quella che mostriamo nelle fotografie. Si tratta di via Maldacea Moisè, una traversa di viale Ofanto ubicata a Rione Camporeale, nei pressi della chiesa di San Ciro.



Le immagini parlano da sole, rendendo superfluo ogni commento.

La strade è un’autentica groviera: rappezzi improbabili si alternano a buche. Passarvi con l’auto è un’impresa che mette a dura prova sospensioni e ruote.



Via Maldacea Moisè sfocia in via Luigi Settembrini dov’è presente un’altra perla: una buca-voragine che si apre a ridosso di un tombino, che giorno dopo giorno sarà cedendo, come lascia presagire il sinistro rumore metallico che si sente ogni volta che un mezzo ci passa sopra (manovra indispensabile per “dribblare” la buca, almeno in parte).

La via è attraversata quotidianamente anche da mezzi pesanti, come quelli preposti alla raccolta dei rifiuti.

Una situazione di notevole pericolo, che potrebbe precipitare da un giorno all’altro.



Guardate le foto, e se ci riuscite segnalateci – commentando nell’apposito spazio sul blog o nei social – strade che stanno peggio di via Maldacea Moisè e via Settembrini. Buon divertimento.

(a cura di Geppe Inserra letteremeridiane.org)