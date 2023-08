Ragazzina di 12 anni scompare a Bari: scattano le ricerche

BARI – Ragazzina scomparsa a Bari: scattano le ricerche. L’ultimo avvistamento è stato fatto in Viale Unità d’Italia. Secondo quanto riferito dall’associazione Penelope Puglia, la ragazzina di 12 anni, Gabriela Emanuela di Carovigno, era in città per fare delle commissioni con la madre e il padre. La donna una volta entrata in un negozio della centralissima Viale Unità d’Italia avrebbe perso le tracce della 12enne.

Da lì è partito il tam tam sui social.

La ragazza è scomparsa da ieri 10 agosto: dopo la denuncia, immediatamente sono scattate le ricerche con la polizia per cercare di capire che fine abbia fatto Gabriela, sul posto anche le unità cinofile. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.