Sequestro di ombrelloni e sdraio abusivi sulla spiaggia libera di San Menaio

Gargano – Un’operazione congiunta di Guardia Costiera e Polizia Municipale ha messo fine all’occupazione abusiva e permanente di un largo tratto della spiaggia libera di San Menaio, località balneare di Vico del Gargano.

Ieri sera, intorno alle 21, gli agenti hanno sequestrato circa 70 ombrelloni e 80 sdraio che impedivano l’accesso e la fruizione dello spazio comune da parte dei bagnanti.

A riportare la notizia a mezzo social è stato il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio, che ha espresso soddisfazione per l’intervento delle forze dell’ordine e ha ribadito il suo impegno a far rispettare la legge e i diritti di tutti. “Se una spiaggia è libera, deve esserlo veramente – ha scritto il primo cittadino – E lo rifaranno, fino a quando chi ha occupato abusivamente la spiaggia libera non capirà che la legge va rispettata, come vanno rispettati quanti, arrivando anche di mattina presto sulla spiaggia libera, la trovavano sgombra di bagnanti ma già piena di ombrelloni e sdraio posti quasi per ‘prenotare’ e occupare preventivamente gli spazi comuni”.

Il sindaco ha ricordato che San Menaio e Calenella sono tra i pochi e rari tratti di costa garganica dove ancora esistono ampi spazi riservati alle spiagge libere, come previsto dalla normativa nazionale. “E devono restare libere – ha concluso – Si, ma libere veramente”.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.