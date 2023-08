Tentato omicidio Gioacchino Frascolla e Mario Clemente, rigettati ricorsi

Foggia – “Il secondo motivo del ricorso di Bruno Gianfranco risulta generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ricondotto l’acquisto della vettura di cui al capo 5), non solo in ragione dell’intercettazione evocata dal ricorrente, al piano condiviso da tutti gli imputati“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha rigettato i ricorsi di Bruno Gianfranco, nato a Foggia il 02.12.1978, Bruno Antonio, nato a Foggia il 01.04.1997 e Piscitelli Antonio Carmine, nato a Foggia il 16.07.1972 contro una sentenza dell’11/11/2021 della Corte Appello di Bari che, “quale giudice del rinvio a seguito del parziale annullamento della propria precedente decisione, ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di Bruno Gianfranco, Bruno Antonio e Piscitelli Antonio Carmine per i reati di tentato omicidio aggravato e continuato, detenzione e porto di arma comune da sparo e di arma clandestina e di ricettazione, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha provveduto a rideterminare le pene comminate ai suddetti imputati previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. originariamente loro contestata“.

“La vicenda riguarda il progetto degli imputati di attentare alla vita di Frascolla

Gioacchino e Clemente Mario nell’ambito di una faida che aveva avuto come antefatto il

tentato omicidio del fratello del menzionato Frascolla da parte del figlio di Bruno Gianfranco, al quale era seguito l’omicidio di Bruno Rodolfo, riconosciuto come lo storico vertice dell’omonima famiglia”.

“Nell’attuare il disegno criminoso, ordito come ritorsione all’omicidio di cui si è detto, gli odierni ricorrenti e l’originario coimputato Ricco Giuseppe, non ricorrente, tentavano in tre distinte occasioni – rispettivamente il 16, il 23 e il 26 gennaio 2019 – di tendere un agguato alle vittime designate senza riuscire a conseguire il risultato perseguito“.

“Con la prima pronunzia, poi parzialmente annullata, la Corte territoriale aveva assolto gli odierni ricorrenti ed il Ricco dai reati di tentato omicidio contestati, rispettivamente, ai capi 1 e 3, per la ritenuta insussistenza dei fatti, e da quello analogo di cui al capo 6, perché considerato non punibile ai sensi dell’art 56 comma terzo c.p., nonché dal connesso reato in armi di cui al capo 2”.

“Il giudice dell’appello aveva inoltre assolto il Ricco, Bruno Gianfranco e il Piscitelli Antonio Carmine dal reato di ricettazione della vettura di provenienza furtiva utilizzata in occasione di uno degli agguati e di cui al capo 5, per non aver commesso il fatto, nonché il solo Piscitelli per il reato di ricettazione dell’arma clandestina contestato al capo 8, perché il fatto non costituisce reato”.

“Esclusa l’aggravante mafiosa contestata in riferimento a tutti i reati la Corte territoriale rideterminava le pene comminate in primo grado per i residui reati in relazione ai quali aveva rispettivamente confermato la condanna dei menzionati imputati, previo riconoscimento in favore del Piscitelli dell’attenuante di cui all’art. 116 c.p., in merito all’imputazione di cui al capo 7 relativa al porto e alla detenzione dell’arma clandestina”.

“Come accennato, in parziale accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso

la Corte d’appello di Bari, la Prima Sezione ha annullato con rinvio quest’ultima sentenza limitatamente alle assoluzioni degli imputati per i capi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, nonché con riguardo al riconoscimento al Piscitelli dell’attenuante di cui all’art. 116 c.p., mentre ha rigettato i ricorsi proposti dagli stessi imputati in relazione alla conferma dell’affermazione della responsabilità per i residui reati loro ascritti, nonché il ricorso del PG in relazione all’esclusione dell’aggravante mafiosa”.

“In particolare la Prima Sezione ha censurato il governo da parte del giudice del merito dei principi in materia di delitto tentato, escludendo in proposito che la sua configurabilità si fondi sulla differenziazione tra atti preparatori ed atti esecutivi con conseguente rilevanza solo dei secondi”.

“Infine la sentenza rescindente ha individuato plurimi vizi della motivazione posta a

sostegno della decisione impugnata, censurata tra l’altro per un approccio atomistico ai

singoli episodi incriminati e per l’ingiustificata scarsa attenzione riservata ad alcune

risultanze processuali”.

Contro la sentenza ha proposto ricorso a nome di tutti gli imputati l’avv. Santangelo articolando otto motivi.