Al via la terza edizione di "Biccari come Buenos Aires - Festival Tango": dal 15 al 18 agosto sui Monti Dauni

Al via la terza edizione di “Biccari come Buenos Aires – Festival Tango”, che si terrà dal 15 al 18 agosto a Biccari, sui Monti Dauni, in provincia di Foggia. Quest’anno la manifestazione si presenta con il tema “Ballando sulle radici degli emigrati italo-argentini”, un omaggio alla storia condivisa tra i due Paesi. Dopo il successo delle edizioni precedenti, il festival si annuncia ancora più articolato e coinvolgente, offrendo ai visitatori un’immersione totale nella cultura argentina.

Biccari, che negli ultimi anni ha accolto una folta comunità argentina stabilitasi nel borgo, si trasformerà in un angolo vibrante di Buenos Aires. Le strade si riempiranno di musica, balli e sapori tipici, creando un’atmosfera unica che farà sentire i visitatori come se fossero nella capitale argentina. Le quattro giornate, ricchissime di eventi gratuiti, si apriranno a Volturara Appula e includeranno spettacoli circensi, trekking, mostre d’arte, presentazioni di libri e collegamenti radio-televisivi con Buenos Aires. Di particolare rilievo saranno gli eventi legati al tango e alla gastronomia, che trasporteranno residenti e turisti direttamente nelle atmosfere di Buenos Aires.

Organizzato dall’Associazione Argentina per il Mondo APS, presieduta da Mariano Andres Russo, l’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Biccari, la Cooperativa di Comunità di Biccari e il Comune di Volturara Appula, e gode del patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Argentina e della Regione Puglia, e del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. “Biccari come Buenos Aires – Festival Tango” si pone infatti come punto di riferimento per la cultura argentina in Italia, favorendo la comprensione e l’inclusione. La direzione artistica è affidata a Raffaele Ferrante, che anche quest’anno ha coinvolto quasi duecento tra artisti e tangueri provenienti da tutta Italia.

Il festival inizierà giovedì 15 agosto a Volturara Appula, in Piazza Antonio Bilancia. Alle 19.00, il clown Jeruncio Terribile intratterrà il pubblico con il suo spettacolo “Circus Artist”. Alle 20.00, Raffaele Ferrante e Maria Simona Gentile terranno lezioni di tango, seguite alle 20.45 da “Tango al Sur”, un’esibizione di musica e danza.

Venerdì 16 agosto, a Biccari, la giornata inizierà alle 9.00 con un trekking a cura di Leonardo Checchia al Lago Pescara. Nel pomeriggio, alle 16.00, si terrà la partita calcistica “Dell’Amicizia fra i Popoli” tra Argentina per il Mondo e USD Biccari. La serata proseguirà alle 20.00 con un collegamento radio-televisivo tra Biccari e Buenos Aires, condotto da Alicia Gorbato presso la sala Bollenti Spiriti. Alle 21.00, sempre a Bollenti Spiriti, Bruna Martini presenterà il suo libro “Roots – Radici”.

Sabato 17 agosto a Biccari sarà una giornata ricca di eventi. Si inizierà alle 8.00 con un altro trekking a cura di Leonardo Checchia, partendo da Piazza Giacomo Matteotti. Alle 16.00, i maestri internazionali terranno lezioni di tango presso Daunia Avventura. Alle 18.00, Jeruncio Terribile tornerà con il suo spettacolo “Circus Artist” in Piazza Umberto I, mentre Michela e Alessia Russo presenteranno una mostra di pittura in movimento. Alle 18.30, Hernan Ricaldoni eseguirà un live painting in Piazza Giacomo Matteotti. Alle 19.00, il percorso enogastronomico “La Gueya” si aprirà al Belvedere, mentre Nicola Viceconti, Patrizia Gradito, Marcela Cargia, Alejandro Nievas e Rita Cicorella presenteranno “Mi Buenos Aires Querido, un percorso narrativo musicale sulla magia del tango” presso la Fontana Monumentale del XIX secolo. Alle 20.00, Josie Arran si esibirà in uno spettacolo di fuoco in Piazza Giacomo Matteotti. La giornata si concluderà alle 20.30 con la “Milonga” dell’Hyperion Ensemble e TDJ Fortuna Del Prete in Piazza Matteotti.

Domenica 18 agosto, ultima giornata del festival a Biccari, inizierà alle 11.00 con lezioni di tango all’aperto presso Daunia Avventura, tenute da maestri internazionali. Le lezioni continueranno anche alle 16.00. Alle 18.00, si terrà una mostra di pittura in movimento. Alle 19.00, Jeruncio Terribile tornerà con il suo spettacolo “Circus Artist” presso la Fontana Monumentale del XIX secolo, mentre il percorso enogastronomico “La Gueya” si aprirà nuovamente al Belvedere. Alle 20.30, in Piazza Giacomo Matteotti, si terrà lo spettacolo rievocativo di tango sui temi dell’immigrazione e le radici italo-argentine, con la partecipazione di ballerini professionisti come Ciccio Aiello e Ida Lucchetta, Anibal Castro e Sofia Victoria, Raffaele Ferrante e Maria Simona Gentile, e il duo “Don Sampo y La Vartuli”. La serata si concluderà alle 22.00 con “La Clandestina Milonga” in Piazza Giacomo Matteotti, che vedrà la partecipazione di tutto lo staff.