Alvaro Morata si separa da Alice Campello

Dopo un periodo di riflessione e valutazione, Alvaro Morata, insieme alla sua compagna Alice, ha preso la difficile decisione di separare i loro cammini. In una dichiarazione aperta e sincera, ha espresso quanto sia stato significativo il tempo trascorso insieme, sottolineando che la relazione è stata caratterizzata da amore e rispetto reciproco.

Nel loro percorso condiviso, la coppia ha vissuto momenti meravigliosi, coronati dalla nascita dei loro quattro figli, che ha definito “la cosa più bella che abbiamo fatto”. Nonostante le incomprensioni che li hanno portati a questa scelta, Alvaro ha voluto chiarire che non c’è mai stata una mancanza di rispetto tra loro.

In conclusione, Alvaro Morata ha chiesto rispetto ed empatia per questo momento delicato, sottolineando che Alice avrà sempre un posto speciale nel suo cuore, riconoscendo che quanto vissuto insieme è stato incredibile e fonte di grande insegnamento. Questa dichiarazione riflette il desiderio della coppia di affrontare la separazione con maturità, evitando speculazioni e cercando di preservare un legame di affetto e rispetto per il bene dei loro figli e per il percorso condiviso.

Lo riporta www.ilbianconero.com