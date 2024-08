Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“È inaccettabile che nel 2024, in un territorio complesso e fragile come il Gargano, le autoambulanze siano costrette a percorrere decine di chilometri per fare il pieno di carburante. In un momento in cui ogni secondo conta per salvare vite umane, le autoambulanze di Vieste, Vico del Gargano, Peschici e altri comuni limitrofi devono affrontare tragitti fino a Mattinata o Carpino, con un dispendio di tempo, denaro pubblico e risorse che potrebbe e dovrebbe essere evitato.

“Stiamo parlando di spostamenti di 80-100 chilometri solo per fare rifornimento. È come chiedere a un pompiere di andare a prendere l’acqua da un altro paese mentre la casa brucia. Ci troviamo di fronte a una situazione che rasenta l’assurdo, se non fosse tragicamente reale.

“Questa scelta priva di buon senso mette in pericolo la vita dei cittadini, allungando i tempi di intervento delle autoambulanze, e al tempo stesso grava ulteriormente sulle casse pubbliche, con costi aggiuntivi del tutto evitabili.

“Chiediamo immediatamente alla Direzione Generale della ASL FG di rivedere questa decisione e di permettere alle autoambulanze di rifornirsi nei comuni in cui operano. Non si può continuare a giocare con la vita delle persone per meri tecnicismi amministrativi. Se la salute dei cittadini è davvero una priorità, è ora di dimostrarlo con i fatti”.