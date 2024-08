Dino Davanzo

L’Arte o Tecnica dell’Objettrouvé o anche Ready-made è il termine introdotto nel 1913 da Thierry De Duve, il quale propose di elevare a opera d’arte un oggetto comune, non necessitando, quindi, d’essere creato dall’artista. Al francese Marcel Duchamp, alias Rroses Sélavy la sua gnosi erotica, si deve la diffusione di tale nuovo studio artistico, sostenitore dell’idea che un qualsiasi oggetto comune, rinvenuto in natura o in luoghi frequentati dall’uomo, possa essere valorizzato in una concezione estetica.

La filosofia del movimento recita che è l’artista a essere ispirato dagli oggetti trouvé per farne opere d’arte o design, tenendo presente che la cultura è un valore che assume molteplici aspetti per le diversità in seno alla collettività, in un grande museo all’aperto che è il mondo, la sua natura. Una tecnica che sarebbe stata ripresa da Elsa von Freytag-Loringhoven artista e poetessa, Nari Ward artista visivo magnificante materiali di recupero, Meret Oppenheim designer.

L’Arte Povera nasce nel 1967 a Genova, che vede fautore Germano Celant, da lui così definita. Si contano decine di artisti quali Alighiero Boetti, Mario Ceroli, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Jannis Kounellis, Pino Pascali, Michelangelo Pistoletto (considerato un interprete di rilievo), Gilberto Zorio. Il nuovo movimento sorge, come accade solitamente, per rinnegare l’arte tradizionale, qui utilizzando pezzi metallici, porzioni lignei, ritagli plastici, lembi di tessuto, scarti e così via; tutto a voler dimostrare come l’arte riesca a rievocare le strutture di un linguaggio che si è voluto ricondurlo in un conformismo di novità semantica.

Espressionismi artistici, questi, che paiono aver dunque esaurito le fonti d’ispirazione, incalzati da un’estetica che vuole ancora imporre nuove metafore in allusione alle avventure assunte dall’uomo e alle mutevoli novità sceniche del pianeta. Uno strumento artistico che, pertanto, accomuna poco o nulla del mondo, termine questo che, in verità, dovrebbe associarsi al verbo mondare (pulire, risanare).Gli artefici dell’Arte Povera e dell’Oggetto Trovato, invece, partecipano indiscutibilmente a mondare la nostra casa comune e una loro decisa rifioritura universale riporterebbe certamente l’umanità a un neorinascimento.

Il cantore fluviale

Dino Davanzo, credo non si conceda di accedere nell’immaginazione di questi artifex e non è importante che li conosca: il suo istinto creativo, in ogni caso, lo eleva aessere uno di loro e tra i più rappresentativi oggi.

Da aggiungere, comunque sia, che la sua tendenza artistica interpreta perlopiù e magnificamente una interazione tra le due arti.

Tranci di lamiere e di plastica, spezzoni di legno, scampoli di tessuti rivivono tra le sue mani, con i suoi strumenti; oggettistica scovata o scoperta qua e là, resa inerte dall’inutilizzo, dall’abbandono, riacquistano una rinnovata vivacità semasiologica che affascina l’osservatore, rendendolo fruitore della stessa emozione che Dino Davanzo prova nel modellare le sue creature.

Mi è stato spontaneo fare una significativa premessa tecnica prima di adagiare su questa pagina, che ne diviene la portante, la modulazione narrante il cantore Dino Davanzo, personaggio che pare scaturito dai riflessi fluviali che lo abbacinano, del suo Piave per accezione.

Un aspetto sul lavoro del Nostro è la seduzione che sprigiona ogni sua installazione, prerogativa di quest’arte, che si traduce in una pura istituzione di rapporto, di congiunzione, con l’ambiente in cui egli vive e opera, scansando ogni velleità di Land-Art. I suoi segni sono dunque impoveriti allo scopo di riportarli all’origine e di declamare il travolgimento dell’idea ricorrente che ha sempre connotato di rinnovi spirituali l’espressionismo artistico.

Una filosofia innata la sua che lo conduce a non voler considerare l’opera quale figura irripetibile ma incanalata in una sorta di modo seriale ed ecco i suoi volatili, le maschere e quei volti umani richiamandosi sovente al Minimalismo, il quale, nel figurativo, non è, come ci si può immaginare, modellare oggetti dalle dimensioni contenute ma, di là di queste, identificabili nella loro essenzialità. Poeta delle acque, delle immissioni naturali, della vita stanziatavi con tutto il suo mistero, degli strumenti atti a indagarne il sistema, la riserva storicamente utile, fin da immemori tempi, alla sopravvivenza umana. Una introduzione tecnica sulle due arti, la mia, ma solo quale ausilio alla lettura delle creature di Davanzo, le quali, di là del tecnicismo, emanano la suggestione di una rinascenza delle cose che credevamo perdute per sempre, porgendoci un nostalgico trascorso.

Una scenografia e una galleria che, tuttavia, non si discostano dall’indurre a riflettere, talvolta ad apprezzare,il proscenio dell’oggi.

L’incedere nel suo studio-laboratorio, adibito a sala espositiva, comporta il visitatore a indugiare nell’osservarne la peculiarità delle figure e degli oggetti nelle forme, i quali denotano un non comune eclettismo d’autore.

Questo servizio, sebbene conosca l’autore da anni, è ispirato a una sua esposizione personale a Noventa di Piave, nella Loggia comunale, grazie alla diligenzadi promozione artistica dell’Assessorato alla Cultura, nell’egregia persona di Bruna Borin.

Ferruccio Gemmellaro

La seconda vita delle cose

Dino è nato a Meolo il 9 novembre 1946. Vive con la moglie Wally a Fossalta di Piave nella Città Metropolitana di Venezia. Nella casa della sua infanzia a Marteggia entravano materie, odori e suggestioni della campagna e della vicina laguna: gli ambienti che il padre e i vicini di casa frequentavano con caccia, pesca e spesso con il bracconaggio: per il cibo, la legna da ardere o per qualche soldo, liquido.

Un simile luogo si è ben insinuato nei suoi occhi di bimbo e tutti i lavori che ne scaturiranno, per decenni fino alla pensione, saranno la sua produzione, libera, personale.

Negli anni 90 inizia una personalissima sintesi di esperienze legate alla conoscenza dei territori e inventa le “sculture d’erba”, un assemblaggio di erbe palustri come lo strame e la tifa con il legno, costruendo oggetti che sono una ricerca e invenzione di consonanze formali e olfattive tra materiali che crescono vicini, nel fiume, nella palude e nella vicina ‘valle’. Con questa produzione ha allestito delle mostre di richiamo.

Negli anni 80 fonda il “Gruppo Remiero ‘Meolo’”, un inedito sodalizio di voga alla veneta nato tra i fiumi dell’entroterra veneziano. Una costola del Gruppo Remiero diventerà il Gruppo Archeologico di Meolo e da questo nasce il Centro di Documentazione ‘Giuseppe Pavanello’, entrambi con richiami nazionali

Tratto dal Centro di Documentazione “Giuseppe Pavanello”

Meolo Città metropolitana di Venezia