FOGGIA – “In molti mi hanno scritto in privato per chiedere notizie di Valentina, la piccola guerriera di 5 mesi trasportata in elisoccorso circa 20 giorni fa.

In tutti questi giorni ho sempre mantenuto i contatti con i medici del reparto di rianimazione di Bari e con i giovanissimi genitori, due ragazzi meravigliosi che ogni giorno affrontano un viaggio dal Gargano fino a Bari per far visita alla loro piccola per pochi minuti, un calvario intriso di dolore e speranza. Con il consenso dei suoi genitori, posto una foto di Valentina affinché tutti voi possiate conoscere questa fortissima guerriera.

Le sue condizioni sono molto critiche, in questi giorni ha avuto episodi di febbre alta, poi lievi aritmie ma lei non molla, riesce ad superarle pian piano. Valentina è una piccola guerriera che lotta con tutte le sue forze per restare tra noi.

La vita della piccola è attualmente sospesa tra il dolore di chi la ama e sa di non poter far niente, se non pregare, e la speranza di chi si augura che possa rimettersi presto dalle complicazioni.