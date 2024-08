Frattarolo: “La politica non è una vetrina permanente, occorre rispetto per le persone e per la verità”

La replica dell’assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattaroloal consigliere comunale Nunzio Angiola.

Una doverosa premessa: in una democrazia il ruolo dell’opposizione è sacro, e la sua libera espressione fornisce un importantissimo contributo per impedire quella che Alexis de Tocqueville definiva “la tirannide della maggioranza”.

Per questa elevata considerazione sia dell’opposizione che della politica in generale, è per me imbarazzante e triste dovere replicare, ancora una volta, al consigliere comunale Nunzio Angiola, docente universitario, ex parlamentare e candidato sindaco, che quotidianamente svilisce il proprio ruolo e le proprie prerogative con considerazioni e dichiarazioni sconcertanti, espresse attraverso comunicati e post social sui temi forniti dall’attualità.

L’ultimo esempio: l’emergenza idrica e il progetto di diga di Piano dei Limiti. E’ penoso dovere spiegare a un candidato sindaco, docente universitario ed ex parlamentare che quando un primo cittadino e un assessore incontrano una qualsiasi delegazione su un determinato tema (e accade frequentemente, per motivi facilmente comprensibili per chiunque) rappresentano l’intero esecutivo, l’intera amministrazione comunale, l’intera comunità, e l’aver firmato un ordine del giorno approvato in Consiglio comunale non conferisce purtroppo prerogative speciali in materia. E scrivere sui social “fossi stato io sindaco, la diga già si sarebbe deliberata. Ecco i fatti.”vuol dire avere scarsa considerazione dell’intelligenza delle persone che leggono e discutono, e non avere alcuna considerazione per i fatti e le istituzioni: perché un candidato sindaco, docente universitario ed ex parlamentare dovrebbe ben sapere che in questo delicato ambito la Regione è l’ente locale competente, e che le opere pubbliche per essere finanziate prima e cantierizzate poi sono sottoposte a un iter complesso e che un sindaco non può scavalcare ed esautorare un presidente del consiglio, un ministro, uno o più presidenti di Regione, commissari straordinari…

Davvero deve essere questo il livello della politica nella nostra città? Davvero dobbiamo ridurre la pubblica amministrazione con le criticità connesse a una fiera della vanità fine a sé stessa, una vetrina permanente di (presunte) qualità divinatorie, senza alcuna ricerca di argomentazioni fondate e approfondimenti ritenuti superflui? Senza mai entrare nei dettagli, nel “come” si vorrebbe operare in modo alternativo e senza mai specificare “con quali risorse”?

Sulla stessa falsariga, diventano per il consigliere Angiola “noiosi” i miei richiami a “norme e regolamenti comunali” (qui il riferimento è alla Fiera di Ferragosto), e l’essere “paladino della difesa delle legalità” è una considerazione ironica, sprezzante: la sua narrazione prevede soltanto denigrazione altrui –con un linguaggio e un tono francamente disdicevole per un candidato sindaco, docente universitario ed ex parlamentare- e autoincensazione, in una campagna elettorale permanente.

Un modo di fare politica a sua immagine e somiglianza che non produce e non produrrà mai nulla di concreto, lontanissimo dal mio, dal nostro. Dispiace però per i cittadini, che meriterebbero un apporto costruttivo e concreto ben diverso da chi ha chiesto ed ottenuto il loro consenso per rappresentarli.