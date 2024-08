La notte di San Lorenzo, simbolo di speranza e desideri espressi sotto un cielo stellato, si è trasformata a Manfredonia in una triste testimonianza di un fenomeno preoccupante: il consumo di alcol e droghe leggere tra i giovani. Un episodio particolarmente allarmante è avvenuto durante le celebrazioni estive sulla spiaggia, dove una giovane ragazza è stata soccorsa in gravi condizioni a causa di un abuso di alcolici.

L’evento ha sollevato l’attenzione di tutta la comunità, in particolare di Salvatore Mazzamurro, presidente dell’associazione AVS Sant’Orsola, che ha lanciato un appello urgente per contrastare il crescente disagio giovanile.

Il fenomeno del consumo di alcol e droghe tra i giovani

Il problema dell’abuso di alcol e droghe leggere tra i minori non è una novità, ma l’incidenza e la gravità del fenomeno stanno raggiungendo livelli preoccupanti, soprattutto durante gli eventi estivi e le festività locali. Le spiagge, che dovrebbero essere luoghi di svago e relax, si trasformano spesso in scenari di eccessi e pericolosi comportamenti autolesionistici. Durante la notte di San Lorenzo, in particolare, si è assistito a un aumento significativo di episodi legati al consumo di alcol da parte di minori, con conseguenze talvolta drammatiche.

L’associazione AVS Sant’Orsola, da anni impegnata nel sostegno delle vittime di abusi e violenze, ha deciso di prendere una posizione ferma di fronte a questa emergenza sociale. “Sarebbe fondamentale non somministrare più alcol ai minori di 18 anni”, ha dichiarato Salvatore Mazzamurro, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta tra istituzioni, attività commerciali e forze dell’ordine. “Bar, rivendite di acqua e tutte le attività commerciali devono essere responsabilizzate e rigorosamente monitorate per evitare che i giovani possano accedere facilmente a sostanze alcoliche”.

Un appello per maggiori controlli e sanzioni

Il presidente Mazzamurro ha annunciato l’intenzione di scrivere una lettera al Prefetto di Foggia, chiedendo un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, con un coinvolgimento diretto della Polizia locale. “È necessario intensificare i controlli sui lidi, lungo il lungomare e sulle spiagge libere, soprattutto nelle ore serali e notturne. Questo non solo in occasione del 15 agosto, ma per tutto il periodo estivo”, ha affermato Mazzamurro. L’obiettivo è quello di creare un ambiente più sicuro per i giovani e ridurre i rischi associati al consumo di alcol e droghe.

Una delle proposte più radicali avanzate dall’associazione riguarda l’introduzione di sanzioni per i minori di 18 anni trovati in possesso di alcolici dopo la mezzanotte. “Sanzionare i giovani potrebbe essere un deterrente efficace”, ha spiegato Mazzamurro, “e invierebbe un messaggio chiaro sull’intransigenza verso comportamenti che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei minori”.

Inoltre, in vista della festa patronale, che attira ogni anno migliaia di persone a Manfredonia, Mazzamurro ha proposto di impedire l’accesso alle spiagge libere dopo le ore 24 ai minori non accompagnati. Questa misura preventiva, sebbene possa sembrare drastica, è vista come necessaria per prevenire ulteriori incidenti e garantire una maggiore sicurezza durante i festeggiamenti.

Un progetto per combattere alcol e droghe tra i giovani

Oltre a queste proposte immediate, l’associazione AVS Sant’Orsola sta lavorando a un progetto di più ampio respiro, volto a combattere il consumo di alcol e droghe leggere tra i giovani e la violenza associata a questi fenomeni. “L’educazione e la prevenzione devono essere al centro della nostra azione”, ha dichiarato Mazzamurro. Il progetto prevede una serie di incontri nelle scuole, attività di sensibilizzazione nelle comunità e la creazione di spazi sicuri dove i giovani possano confrontarsi con esperti su temi legati al benessere psicofisico e alla gestione delle emozioni.

“La prevenzione è l’unica vera arma che abbiamo contro questo problema”, ha sottolineato il presidente dell’associazione. “Non possiamo continuare a ignorare i segnali di disagio che i nostri giovani ci inviano. È nostro dovere intervenire, non solo con misure repressive, ma anche offrendo alternative positive e supporto a chi ne ha bisogno”.

Il progetto dell’associazione AVS Sant’Orsola punta a coinvolgere non solo i giovani, ma anche le famiglie, le scuole e le istituzioni locali in un’azione collettiva che miri a ridurre il consumo di alcol e droghe tra i minori e a promuovere uno stile di vita sano e responsabile. “La collaborazione tra tutti gli attori della società è essenziale”, ha concluso Mazzamurro. “Solo insieme possiamo sperare di arginare questo fenomeno e costruire un futuro migliore per i nostri ragazzi”.

La situazione a Manfredonia rappresenta un microcosmo di una problematica più ampia che affligge molte località italiane, soprattutto durante il periodo estivo. Il consumo di alcol e droghe leggere tra i giovani è un fenomeno che richiede una risposta urgente e coordinata da parte di tutte le parti coinvolte. Le parole di Salvatore Mazzamurro sono un appello accorato a non restare indifferenti e a prendere misure concrete per proteggere le future generazioni.