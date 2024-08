Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Alessandro Manzella denuncia la pericolosità del ponte in viale Padre Pio da Pietrelcina, per la sua altezza limitata di appena mt. 4.30 sprovvista della dovuta segnalazione.

Questo ponte aggiunge Manzella, è stato già oggetto di moltissimi incidenti stradali, fortunatamente non mortali per gli automobilisti e disastroso per i mezzi malauguratamente sbattuti contro di esso.

L’Ente proprietario e custode della strada risponde dei danni al veicolo causati dalla mancata apposizione di segnaletica, anche per quanto riguarda l’altezza dei ponti.

Intanto si invitano le autorità competenti di segnalare l’altezza ridotta del ponte di mt. 4.30.

La segnalazione di Alessandro Manzella Resp.le Guardie Ambientali Italiane.