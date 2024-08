MANFREDONIA (FOGGIA) – OGGETTO: Interpellanza per conoscere gli intendimenti della sua condotta in relazione alla sicurezza urbana.

IL sottoscritto Consigliere Comunale Capogruppo (Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni) dr. Giuseppe Marasco,

Premesso – che il Sindaco è la massima Autorità in materia di sicurezza a livello locale; – che il Forum Europeo per la sicurezza urbana tenutosi il 2,3 e 4 novembre 2006, ha redatto il “ Manifesto di Saragozza sulla sicurezza urbana e la democrazia” ; – che l’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, in legge 24.07.2008, n.125, attribuisce al Sindaco funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, prevedendo il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generale dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; – che la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ha avuto occasione di esprimersi sull’argomento;

– che il Ministro per l’Interno, con proprio decreto in data 5 agosto 2008 ha disciplinato l’ambito di applicazione dei comuni 1 e 4 dell’art. 54 del predetto decreto D. Lgs. 267/2000, così come modificato dalla normativa citata, precisando che per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nel nostro Comune di Manfredonia, di convivenza civile e di coesione sociale;

– che negli ultimi anni nella nostra città si sono verificati numerosi incendi dolosi, furti di auto e in appartamenti, rapine e danneggiamenti alle proprietà private e pubblica nel centro urbano e nelle periferie ed è stata accertata la presenza del fenomeno dell’usura, ed altro ancora.

Visti in particolare – l’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, così come modificato dall’art. 4 della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 e successive modificazioni; – La legge 7 marzo 1986, n.65 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale” e successive modificazioni ed integrazioni; – la LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 14 “Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza”.

L.R. 67/2017, art.45. Attuazione D.G.R. n. 1262 dell’11/07/2018. Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale. Nomina Commissione di Valutazione. CUP: B36G18001570002. – LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 37 “Ordinamento della polizia locale” – L ‘art. 1, comma 439, della legge 27.12.2006, n.296, che conferisce al Ministro dell’interno – e per sua delega – fatta la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini; – La legge 15.07.2009 n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica “ e successive modifiche:

Preso atto – Che nel corso degli ultimi mesi si è verificata una gravissima serie di reati come da denunce presentate presso il Commissariato e i Carabinieri di Manfredonia; – Che c’è vivo allarme tra la popolazione che è preoccupata anche a causa dell’assenza di iniziative adeguate da parte delle istituzioni pubbliche locali;

Considerato

Che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana costituisce una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l’azione congiunta e sinergica di più livelli di governo;

Che il “ Patto per la Sicurezza tra Ministero dell’Interno e ANCI “ sottoscritto il 20 marzo 2007, cornice e riferimento della presente Mozione, rappresenta, salva la competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza in materia, l’espressione delle politiche integrate dello Stato con diversi libelli delle autonomie territoriali

INTERPELLA

La S.V. per conoscere cosa intenda fare per dare più sicurezza ai cittadini sipontini ed ospiti.

Con le più ampie riserve

Manfredonia lì 12 agosto, 2024

IL CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO

FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI

(dr. Giuseppe MARASCO)