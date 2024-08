FOGGIA – La presenze di turisti stranieri in Puglia compensano il calo del turismo interno nella regione e nella settimana di Ferragosto si preannuncia quasi dappertutto il pienone.

I primissimi dati di giugno e luglio hanno fatto discutere gli operatori del settore alberghiero.

Dopo un andamento altalenante di presenze registrato a luglio, in agosto si assiste ad un recupero generale, in attesa dell’arrivo della seconda ondata di stranieri previsto per settembre. «In questa settimana di Ferragosto abbiamo il pienone, con un flusso di presenze turistiche che accelera come tutti gli anni.

La crisi – spiega Giancarlo De Venuto, presidente regionale Assohotel Confesercenti Puglia – si è registrata un po’ nei primi giorni del mese a causa della mancanza di italiani, però come spesso accade poi quando arriva Ferragosto, coloro i quali hanno un potenziale di spesa e chiaramente non hanno problemi, prenotano all’ultimo minuto e quindi ci fanno prevedere il pienone.

Ci aspettiamo anche un settembre ancora pieno grazie agli stranieri e possiamo dunque dire che stiamo andando verso una trasformazione delle nostre destinazioni.

Facendo un giro su internet, – continua – abbiamo visto che in altri luoghi d’Italia c’è lo stesso problema che riguarda la crisi di presenze di italiani, in Tuscia nel Lazio, nel Veneto, in Emilia-Romagna, credo che non sia un fenomeno legato soltanto alla Puglia».

Il calo, secondo il presidente De Venuto, può essere dovuto a un calcolo economico: «Ci siamo chiesti quali siano le motivazioni che hanno portato molti italiani di fascia media o medio-bassa a non viaggiare e abbiamo subito escluso il viaggio all’estero alternativo a quello su suolo italico.

Crediamo che ci sia un problema legato alla crisi economica generale, probabilmente le vacanze ad agosto costano, il che non vuol dire che queste presenze verranno completamente perse.

Ma forse le perdiamo per il mese di agosto, ciò vuol dire che stiamo cominciando realmente a destagionalizzare, e le avremo in altri periodi».

Segno positivo, dunque, nella settimana di Ferragosto in termini di presenze.

Nelle città si calcola almeno il 90% delle strutture ricettive piene mentre lungo la costa si parla di un 95 per cento: «Ci sono destinazioni che lavorano di più e altre di meno: guardiamo le macro-province – continua De Venuto -, la Valle d’Itria e tutta la provincia di Brindisi hanno degli ottimi numeri, il Gargano è in calo mentre Bari in aumento anche grazie all’arrivo delle crociere.

Il Salento dopo il crollo nella prima parte fino a metà luglio, ad agosto si sta riprendendo e c’è un aumento esponenziale di case vacanze, b&b.

È un buon periodo in generale, sta cambiando il modo di fare turismo, stiamo più destagionalizzando ed esteriorizzando.

Quindi, dobbiamo cambiare i nostri prodotti verso l’estero e pensare che non si può fare più la stagione guadagnando soltanto ad agosto».

Soddisfazione per il periodo attuale viene da Fabrizio Santorsola, presidente di Fiba Confesercenti: «Siamo messi bene in questo Ferragosto, siamo praticamente al completo un po’ dappertutto nonostante il periodo di caldo estremo a luglio che non ci ha aiutato.

Nelle nostre sedi, comunque, questo caldo fa amare il vento di maestrale che rinfresca, e già dalle prossime ore con il mare calmo in previsione, ci sarà ancora più richiesta.

Siamo messi molto bene. Ci sono moltissimi stranieri, europei e statunitensi, ma si stanno affacciando pure gli italiani.

Notevole pure il turismo locale, segno che la gente non sta partendo, i pugliesi insomma rimangono più o meno in Puglia.

Saremo sold-out sicuramente a Ferragosto, anche con le prenotazioni online, malgrado molta gente prima di prenotare cerca di capire quale sarà effettivamente il vento e il clima. Abbiamo comunque un’ottima previsione, lavoreremo tanto».

Spiccano le presenze in Puglia di europei in particolare dalla Francia e dalla Polonia: è il dato che fa emergere Massimo Salomone, coordinatore della sezione Turismo Confindustria Puglia con numerose strutture pugliesi tra gli associati.

«In questo momento, oltre al discorso del turismo di prossimità degli italiani, notiamo che qui da noi arrivano molti turisti, francesi e polacchi.

Pensiamo che sia dovuto ai progetti Erasmus che ci sono stati con la Polonia, si tratta di ragazzi venuti a fare Erasmus nelle nostre università, e che ora stanno tornando da turisti. Questa può essere una chiave di lettura di tale movimento.

Quindi polacchi e francesi sono quelli che stanno frequentando di più le nostre destinazioni turistiche ed è un fatto assolutamente positivo che dobbiamo ben analizzare».

Per il resto, il presidente Salomone nota un «leggero calo previsto in questo periodo, perché a Ferragosto viaggiano prevalentemente gli italiani, anche se ci sono tanti stranieri che compensano la diminuzione di presenze in alcune zone, soprattutto lungo la costa del Salento e nel Gargano.

Bari e provincia continuano ad andare bene e la Valle d’Itria lo stesso. I cali sono a macchia di leopardo ed erano previsti, però da settembre ritorneranno gli stranieri.

Quindi l’incoming continuerà, in genere da sempre molti turisti dai paesi del Nord Europa preferiscono venire da noi».

Lo riporta quotidianodipuglia.it.