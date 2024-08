Manfredonia. Incidente stradale, verso le ore 21:00, a Manfredonia in Via della Croce, all’angolo con Via Minniti. Un tratto di strada normalmente tranquillo si è trasformato in un teatro di emergenza a causa dello scontro tra 2 autovetture.

Risulta il ferimento di due persone, ma anche danni a una bancarella di ortofrutta situata nelle immediate vicinanze.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma non si esclude che l’alta velocità o una distrazione alla guida possano aver giocato un ruolo decisivo. Un veicolo, dopo aver sbandato, ha terminato la sua corsa contro una bancarella di ortofrutta, che si trovava nei pressi dell’incrocio. La violenza dell’impatto ha causato danni alla struttura della bancarella, disseminando frutta e verdura per tutta la strada e generando un notevole disordine.

L’incidente ha subito attirato l’attenzione dei passanti, molti dei quali hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118, seguiti da diverse pattuglie delle Forze dell’Ordine che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi del caso.