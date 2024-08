Vitulano Drugstore Manfredonia, Lucho e Caio Ainsa si presentano

Negli ultimi giorni, il Vitulano Drugstore Manfredonia ha comunicato l’accordo con Lucho e Caio Ainsa, due giocatori in grado di dare un importante contributo in questa stagione di Serie A New Energy. A quanto detto dal Presidente Onorario Dott. Luigi Esposto nella giornata di ieri fanno seguito proprio i due giocatori.

Una novità interessante per il campionato italiano e un colpo mirato: Lucho giocherà con i sipontini la sua prima stagione lontano dalla Spagna. Il centrale ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore biancoceleste:

“Venire a Manfredonia per me è una grande sfida: è un campionato nuovo e stimolante. Ho apprezzato tanto l’interesse mostrato nei miei confronti ed è corrisposto. Sono molto grato e felice di poter conoscere il futsal di altri Paesi e giocare in Italia. Ho sempre seguito questa categoria, principalmente nelle fasi finali e nelle sue Coppe. Mi sembra un calcio a cinque molto fisico e competitivo. Mi aspetto, quest’anno, un torneo combattuto e duro. Il programma sarà sicuramente serrato ma ce lo godremo assieme ai nostri tifosi.”

Arrivato dal Napoli Futsal, l’italo-brasiliano formato Caio Ainsa offre una soluzione già affidabile nel ruolo dell’estremo difensore. Ecco quanto comunicato:

“Volevo salutare e ringraziare tifosi, dirigenza e staff per la meravigliosa accoglienza. Sono grato per la fiducia mostratami. Non vedo l’ora di difendere questi colori e di vedere il palazzetto pieno.”

Interrogato sui nuovi elementi a sua disposizione, mister David Ceppi ha dato un forte segnale di apprezzamento:

“Parlando di Lucho, portiamo in Italia un giocatore di grande esperienza e personalità. Mi aspetto che dia alla squadra equilibrio e serenità nel reparto difensivo. Siamo convinti che sarà una delle rivelazioni del campionato e molto felici di aver acquisito le sue prestazioni. Presto tutti si accorgeranno dello spessore umano e della prestanza che offre in campo. Per quanto riguarda Caio Ainsa, è un ragazzo che ha già calcato i campi di Serie A. Sono contento di averlo nel roster a giocarsi il posto da titolare tra i pali.”

Il tecnico perugino, dopo la breve esposizione sui nuovi giocatori a sua disposizione, ha voluto elogiare la società per l’operato:

“Voglio parlare poco e dare grande merito alla dirigenza che ha compiuto enormi sforzi e sacrifici. Ritengo necessario che la piazza venga a saperlo e che possa apprezzare l’impegno per creare una squadra competitiva e un progetto che va supportato.”

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: FS Pescados Rubén Burela, Futsal Pistoia

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia