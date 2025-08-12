Manfredonia – È scontro aperto tra la ditta GIMAR, appaltatrice del servizio di disinfestazione, e l’ASE S.p.A. in merito all’intervento straordinario previsto nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2025. L’operazione, programmata per le ore 00:01, non si è svolta a causa di un annullamento deciso da GIMAR.

La versione di GIMAR

In una nota inviata all’assessora comunale, la GIMAR spiega che il motivo dell’annullamento è stato un’incongruenza tra il servizio concordato e il comunicato diffuso dall’ASE:

Il servizio previsto era adulticida, ovvero nebulizzazione in aree aperte di notte, con precise precauzioni per la cittadinanza (porte e finestre chiuse, ritiro di alimenti e panni, protezione delle arnie, allontanamento di persone e animali).

Nel comunicato ASE, diffuso intorno alle 19 “a uffici già chiusi”, si parlava invece di antilarvale, trattamento diurno in tombini e caditoie, che non richiede particolari restrizioni.

“Confondere le due tipologie, specie in un momento in cui si registrano casi confermati di West Nile, non è un dettaglio: è grave e potenzialmente pericoloso”, afferma l’azienda, sottolineando che la correzione successiva del comunicato (“antilarvale” sostituito con “adulticida”) non può passare sotto silenzio.

GIMAR contesta inoltre la ricostruzione dell’assessora secondo cui una PEC sarebbe stata inviata alle 18:30, affermando di poter dimostrare orari diversi. Aggiunge che l’orario dell’intervento non era nemmeno indicato nel comunicato dell’ASE.

La decisione di astenersi, spiegano, è stata presa “prima di tutto come cittadini e poi come azienda”, anteponendo la salute pubblica agli interessi economici.

La replica di ASE S.p.A.

Poche ore prima, l’ASE SPA di Manfredonia aveva diffuso un comunicato ufficiale con toni altrettanto fermi.

Secondo l’azienda, l’annullamento dell’intervento è stata una decisione unilaterale di GIMAR, “senza alcun confronto preventivo” e con un’unica comunicazione formale giunta via PEC alle 18:30, “a uffici aziendali già chiusi”, circostanza che avrebbe impedito qualsiasi azione correttiva tempestiva.

L’ASE sostiene che le prescrizioni di sicurezza per la cittadinanza non cambiavano rispetto alle procedure ordinarie e che “non vi era alcun motivo tecnico per procedere all’annullamento nei modi e nei tempi scelti”.

Definendo “singolare” la presa di posizione di GIMAR, la società annuncia approfondimenti alla luce degli obblighi contrattuali e assicura che l’intervento sarà riprogrammato “nel più breve tempo possibile” per garantire il servizio.

La contrapposizione tra le due versioni lascia aperti diversi punti da chiarire:

Quando esattamente ASE ha comunicato la tipologia di intervento e se l’errore iniziale abbia effettivamente generato rischi per la cittadinanza.

L’orario reale di invio e ricezione delle PEC.

Le responsabilità contrattuali in caso di annullamento unilaterale del servizio.

Quel che è certo è che l’intervento straordinario di disinfestazione è saltato, e che la polemica rischia di protrarsi, alimentata anche dalla sensibilità del momento dovuta alla presenza del virus West Nile in zona.