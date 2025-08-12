A 28 anni su orme papà, calzolaio in 'paese più lento di Puglia'

ANSA. MINERVINO MURGE , 12 agosto 2025, 14:41. U n cartello appeso sulla porta che indica ‘La nobile arte’. A sorreggerlo il modello in legno di un piede, utile ai calzolai per lavorare le scarpe. Dinanzi alla bottega, una sedia in pelle recuperata e lui, piedi scalzi, occhi grandi, capelli colore del sole e le mani sempre in movimento.

“Ho scelto di aprire un’altra bottega qui a Minervino Murge (provincia Barletta-Andria-Trani) perché è un paese lento, per me il più lento di Puglia in cui puoi ritrovare la tua vera essenza”, spiega Francesco Pierini nato ad Andria e calzolaio da tre generazioni. “Mio nonno e mio padre hanno vissuto del mio stesso mestiere”, dice mentre armeggia con una macchina per cucire. Sul pedale, il piede rigorosamente nudo. Compirà 28 anni il prossimo settembre e aveva voglia di mettersi in gioco. “Ho girato tanto per lavoro sia in Italia sia all’estero – racconta – ma in questo paesino ho trovato un motivo per svegliarmi al mattino”.

La sua bottega di via Petrarca è ormai famosa: sono più di 12mila i i follower su Instagram a cui mostra la bellezza delle sue giornate scandite dalla luce del sole e dalla freschezza della genuinità. “Volevo aiutare un piccolo paese che soffre lo spopolamento – spiega – e volevo farlo con semplicità”.

Francesco ha la costante necessità di reinventarsi e “adesso ho tanti progetti che però non mi porteranno via da Minervino”, promette.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA